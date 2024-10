Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Am Freitagabend beginnt die NHL-Saison 2024/25. Wir sagen dir, wer die Favoriten in den vier Divisions sind und welche Schweizer sich Hoffnungen auf die Playoffs machen können.

Morgen geht es wieder los mit der NHL. Die New Jersey Devils und die Buffalo Sabres eröffnen die Saison mit einem doppelten Gastspiel in Prag. New Jersey mit drei Schweizern gehört zu den Teams, die nach einer Enttäuschung zurückschlagen wollen.