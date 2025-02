Das Hammerduell in der Zwischenrunde steht an: Manchester City gegen Real Madrid im Ticker

Gut-Behrami startet überraschend doch – die Duos für die Team-Kombi der Frauen

Lara Gut-Behrami steht an der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm überraschend in der Team-Kombination vom Dienstag am Start. Die Tessinerin bildet zusammen mit Wendy Holdener ein Duo, obwohl sie zu Beginn der WM eine Teilnahme ausgeschlossen hat.