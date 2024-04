Liveticker

Zug in die Ferien? Die ZSC Lions wollen den nächsten Sweep

Spielbeginn 20.00 Uhr

Die in den laufenden Playoffs noch ungeschlagenen ZSC Lions können beim EV Zug das Finalticket lösen. Sie sind jedoch gewarnt, führten sie doch im Final vor zwei Jahren ebenfalls mit 3:0 Siegen gegen die Zentralschweizer und verloren in der Folge noch. Allerdings sind die Zürcher diesmal deutlich breiter aufgestellt und der EVZ hat nicht das gleiche Selbstverständnis wie damals. Es spricht also wenig gegen eine erfolgreiche Revanche.

In der zweiten Halbfinalserie versucht Lausanne, das Break zu bestätigen. Die Waadtländer feierten am Samstag gegen Fribourg-Gottéron einen schmeichelhaften 2:0-Auswärtssieg und führen mit 2:1 Siegen. Der LHC stand in den Playoffs der höchsten Liga noch nie im Final. (ram/sda)