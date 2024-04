Roman Josi trifft gegen New Jersey. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Josi gewinnt Schweizer Duell – Playoff-Traum der Devils wohl endgültig vorbei

New Jersey – Nashville 2:3nP

Nico Hischier (NJ) 2 Schüsse, 20:49 TOI

Timo Meier (NJ) 3 Schüsse, 2 Checks, 18:57 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ) 1 Strafe, 5 Checks, 19:11 TOI

Roman Josi (NSH) 1 Tor, 3 Schüsse, 28:29 TOI



Roman Josi hat das Duell der beiden Schweizer Captains in der NHL für sich entschieden. Der Berner Verteidiger gewann mit den Nashville Predators auswärts bei Nico Hischiers New Jersey Devils mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

Josi war denn auch der einzige Schweizer, der sich an diesem Abend in die Skorerliste eintragen vermochten. Der 33-Jährige sorgte nach der frühen New-Jersey-Führung durch Jack Hughes für das zwischenzeitliche 1:1. Beim Stand von 2:2 ging es ins Penaltyschiessen. Dort trat Timo Meier als einziger Schweizer an und verschoss.

Mit diesem Sieg hat sich Nashville wohl die Playoff-Teilnahme gesichert. Zwar könnten sie theoretisch noch eingeholt werden, aber der Vorsprung von sieben Punkten bei vier ausbleibenden Spielen (zwei Punkte pro Sieg) ist beträchtlich. Die Playoff-Chancen von New Jersey hingegen sind quasi bei null. Die Devils liegen aktuell fünf Punkte hinter dem letzten Wild-Card-Platz und haben noch ein Spiel mehr auf dem Konto als die direkte Konkurrenz.

San Jose – Arizona 2:5

Janis Moser, 1 Strafe, 2 Schüsse, 18:52 TOI

Der Verteidiger Janis Moser kam mit den Arizona Coyotes gegen das Schlusslicht San Jose Sharks zum zweiten Sieg in Folge. Die Mannschaft des Bielers kann den Sprung in die Playoffs allerdings nicht mehr schaffen.

Chicago – Minnesota 0:4

Philipp Kurashev, 1 Strafe, 1 Check, 16:47 TOI

Gleiches gilt für Philipp Kurashev, dessen Chicago Blackhawks auf dem zweitletzten Platz der NHL-Tabelle liegen. Zuhause gegen Minnesota waren Kurashev und Chicago chancenlos. (abu/sda)