Ski live: Team-Event in Soldeu in Ticker und Stream

Beim Weltcup-Final der Alpinen in Soldeu in Andorra wird nach den Speed-Rennen und vor den technischen Wettbewerben der Teamwettkampf ausgetragen. Im ausgedünnten Teilnehmerfeld mit nur sechs Equipen stehen die Schweiz und Österreich als Nummern 1 und 2 unter den Skinationen kampflos im Halbfinal. Dort wird die Schweiz, die Andrea Ellenberger, Stefanie Grob, Camille Rast, Semyel Bissig, Livio Simonet und Thomas Tumler aufgeboten hat, entweder auf Italien oder Deutschland treffen. Beim letztjährigen Weltcup-Final hat die Schweiz den Teamwettbewerb in Méribel gewonnen.

Wie Jonas Siegenthaler zu einem der besten Defensiv-Verteidiger der Welt wurde

Sein Name hat nicht die Strahlkraft von Mark Streit oder Roman Josi. Aber Jonas Siegenthaler (25) ist bei den New Jersey Devils der wichtigste Verteidiger in einem der besten Eishockey-Teams der Welt.

Zwei Tage nach einem grossen Sieg (3:0 gegen Carolina) zerbricht das hoch entwickelte Spiel der New Jersey Devils an der Härte, Organisation und Erfahrung Tampas. Am Stanley Cup-Sieger von 2020 und 2021. Am Finalisten von 2022.