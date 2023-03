Weltcupfinal in Andorra, Abfahrt 1. Ilka Stuhec SLO, 1:30,35

2. Sofia Goggia ITA, +0,51

3. Lara Gut-Behrami, +0,81

Die weiteren Schweizerinnen:

12. Joana Hählen, +1,29

13. Corinne Suter, +1,34

14. Jasmine Flury, +1,40

16. Michelle Gisin, +1,74

17. Priska Nufer, +1,82

22. Stefanie Grob, +3,53



Lara Gut-Behrami fährt zum ersten Mal in dieser Saison aufs Abfahrts-Podest. Bild: keystone

Gut-Behrami fährt bei der letzten Abfahrt des Winters auf das Podest

Lara Gut-Behrami sichert sich bei letzter Gelegenheit in diesem Winter einen Abfahrts-Podestplatz. Die Tessinerin wird beim Weltcup-Final in Soldeu in Andorra Dritte. Ilka Stuhec siegt überlegen.

Gut-Behrami war es in dieser Saison in der Abfahrt zuvor nicht nach Wunsch gelaufen. Bisheriges Bestresultat war Platz 4 im Januar im zweiten Rennen in Cortina d'Ampezzo. Ihr letzter Podestplatz in der schnellsten Disziplin lag mehr als ein Jahr zurück. Im Januar vergangenen Jahres war es in Zauchensee im Salzburgerland auch der letzte ihrer bisher zwölf Abfahrtssiege im Weltcup.

«Ich habe versucht, nicht zu fest auf der Linie zu kleben und stattdessen sie Ski laufen zu lassen. Das ist mir heute gut gelungen. Ich bin oft fast zu kritisch mit mir, es war eine gute Abfahrtssaison und diese Podest zum Abschluss ist wunderbar.» Lara Gut-Behrami

Die weiteren Schweizerinnen verpassten eine Klassierung in den ersten zehn. Nächstbeste Fahrerinnen von Swiss-Ski waren Joana Hählen vor Corinne Suter und Jasmine Flury mit den Rängen 12 bis 14.

Die Fahrt von Gut-Behrami. Video: SRF

Michelle Gisin und Priska folgten auf den Plätzen 16 und 17 und verpassten damit die Weltcup-Punkte-Ränge knapp. Siebte Schweizer Teilnehmerin war Stefanie Grob. Die Appenzellerin, die als Junioren-Weltmeisterin startberechtigt war, belegte Platz 22.

Ilka Stuhec war beim Saisonabschluss eine Klasse für sich. Die Slowenin siegte mit einer halben Sekunde Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia, die sich ihren vierten Sieg in der Disziplinen-Wertung schon zuvor gesichert hatte. Lara Gut-Behrami büsste 81 Hundertstel auf die Weltmeisterin von 2017 und 2019 ein.

Stuhec, nach beiden Weltmeister-Titeln durch Kreuzbandrisse zurückgeworfen, errang ihren elften Sieg im Weltcup, den zweiten in dieser Saison nach jenem in der zweiten Abfahrt in Cortina d'Ampezzo. (abu/sda)

