Das bedeutet der Hall-Trade für Nico Hischier, die Devils und die Coyotes

Im Gegensatz zum ersten Mal, als Taylor Hall getradet wurde (2016 von den Oilers zu den Devils), überraschte die Meldung dieses Mal niemanden mehr. Der Wechsel zu den Arizona Coyotes hatte sich angekündigt, schon das ganze Wochenende wartete man nur noch auf die offizielle Bestätigung.

Die kam gestern am späten Abend mitteleuropäischer Zeit. New Jersey hat seinen Stürmer wortwörtlich in die Wüste geschickt. Der Kanadier könnte heute Nacht gegen die San Jose Sharks bereits zum ersten Mal im …