Die Super League geht wieder los: Gibt es für Winterthur beim Meister was zu holen?

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Schweizer sorgen am Lauberhorn für ein Spektakel, schöner als der 1. August

Der Wahnsinn geht weiter: In der vierten Weltcup-Abfahrt des Winters feiern die Schweizer Männer den vierten Doppelsieg. Marco Odermatt triumphiert vor Franjo von Allmen, dem Sieger des Super-G am Freitag.

Das einmalige Panorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und ein Doppelsieg: Schweizer Sportherz, was willst du mehr? Die Ski-Helden sorgten in Wengen für ein Feuerwerk wie am 1. August.