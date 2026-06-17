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WM 2026: Portugal gegen DR Kongo live im Stream und Ticker

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Ronaldo startet mit Portugal in seine sechste WM – gelingt DR Kongo die Sensation?

17.06.2026, 18:00
  • Am Mittwoch greift mit Portugal ein Mitfavorit auf den WM-Titel ins Turnier ein. Die Portugiesen um Altmeister Cristiano Ronaldo sind gegen die Demokratische Republik Kongo der grosse Favorit. Anpfiff in Houston ist um 19.00 Uhr Schweizer Zeit.
  • Die Portugiesen warten noch auf ihren ersten WM-Titel. Für CR7 ist es wahrscheinlich die letzte grosse Chance den begehrten Pokal zu gewinnen. Vor vier Jahren scheiterte Portugal im Viertelfinal überraschend an Marokko.
  • In der Nacht auf Donnerstag stehen zudem die Begegnungen Ghana - Panama und Usbekistan - Kolumbien auf dem Programm. Für die Schweizer Nationalmannschaft geht das WM-Turnier morgen weiter. Dann kommt es zum wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina. (riz/sda)
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