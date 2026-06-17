wechselnd bewölkt30°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: US-Aussenministerium will Mutter von Vozinha zur WM holen

Cape Verde goalkeeper Vozinha celebrates as holds the flag of his country after the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Mike Stewar ...
Vozinha brachte den spanischen Angriff mit unglaublichen Paraden zur Verzweiflung.Bild: keystone

Vozinhas WM-Märchen – US-Regierung will nun Mutter zur WM holen

Nach der Sensation gegen Spanien erzählte Kap-Verde-Goalie Vozinha, dass seine Mutter das Spiel verpasste – sie konnte die Visumskaution nicht rechtzeitig bezahlen. Nun verspricht das US-Aussenministerium zu helfen.
17.06.2026, 14:1117.06.2026, 14:49
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Kap Verde trotzte beim Auftaktspiel der Gruppe H und in seinem allerersten WM-Spiel dem Titelfavoriten Spanien ein 0:0 ab. Im Mittelpunkt stand der 40-jährige Torhüter. Vozinha spielte bisher in der zweiten portugiesischen Liga und brachte den spanischen Angriff mit unglaublichen Paraden zur Verzweiflung.

Nach der Partie zeigte sich Vozinha äusserst emotional: «Ich habe geweint, weil meine Mutter wegen des Visums nicht hier sein konnte. Wegen des Geldes, das wir für das Visum bezahlen mussten, haben wir es nicht rechtzeitig geschafft. Ich wünschte, sie wäre hier», sagte er.

Cabo Verde goalkeeper Vozinha, left, reacts after the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) Cape Verde Spain WCup Soc ...
Nach dem sensationellen Spiel gegen Spanien zeigte sich der Kap-Verde-Goalie Vozinha äusserst emotional.Bild: keystone

Hintergrund ist eine Regelung der USA: Kap Verde gehört zu den Ländern, deren Staatsangehörige eine Kaution hinterlegen müssen.

US-Aussenministerium will helfen

Auf Nachfrage erklärte ein Vertreter des US-Aussenministeriums, dass die Kaution für sämtliche Angehörigen von Spielern erlassen werde. Man stehe aktiv mit der Familie in Kontakt, um bei der Visumserteilung zu unterstützen. Auf der Website des Ministeriums heisst es, die Kautionspflicht entfalle für Athleten, Betreuer und unmittelbare Angehörige von Teams der WM-Teilnehmerländer – sofern sie alle Voraussetzungen erfüllten.

Für den Torhüter selbst überschlagen sich die Ereignisse ohnehin. Vor dem Turnier kannten ihn nur wenige – und viele rechneten damit, dass Kap Verde gegen den Europameister untergehen würde. Stattdessen wurde Vozinha über Nacht zum gefeierten Helden. Seine Follower-Zahl auf Instagram wuchs von rund 50'000 auf bereits über elf Millionen.

Goalie Vozinha wird zum Helden – Kap Verdes berühmteste Grossmutter erobert die Welt

Die nächste Gelegenheit, weiter Geschichte zu schreiben, bietet sich Kap Verde am Sonntag: Dann trifft das Team im zweiten Gruppenspiel auf Uruguay.

Hätte es die Messi-Show nicht geben dürfen? Schiris drücken beide Augen zu
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 42
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Was für ein Public Viewing! Jordanische Fans sehen die 1:3-Niederlage ihrer Lieblinge im römischen Theater von Amman.
quelle: keystone / raad adayleh
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Islands «Viking Clap» war gestern – Norwegen-Fans begeistern mit eigener Wikingertradition
Vor zehn Jahren hat ein kleines Wikingervölkchen von gut 400'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Fussballwelt erobert. Island erreichte an der Europameisterschaft 2016 sensationell den Viertelfinal, warf im Achtelfinal England raus und scheiterte erst an Gastgeber Frankreich. Die isländischen Fans begeisterten dabei mit dem «Viking Clap», der nicht nur in jenem Sommer vielerorts zu sehen war.
Zur Story