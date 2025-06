Schweiz – Mexiko: Die Nati live im SRF Stream und im Liveticker

Die Nati will gegen Mexiko Selbstvertrauen für die WM-Quali tanken

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gauff schafft die Wende und triumphiert im Final der French Open

Coco Gauff gewinnt zum ersten Mal das French Open. Die 21-jährige Amerikanerin schlägt im Final in Paris die Belarussin Aryna Sabalenka 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Für Coco Gauff wiederholte sich die schöne Geschichte vom US Open 2023 auf der Anlage von Roland Garros. Wie damals in New York kam sie im Final gegen Aryna Sabalenka nach Satzrückstand zum grossen Erfolg, dem zweiten Grand-Slam-Titel ihrer noch jungen Karriere.