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Gut für die Schweiz – 1:1 zwischen den Gruppengegnern Kanada und Bosnien

Canada goalkeeper Maxime Crepeau punches the ball clear as Bosnia&#039;s Tarik Muharemovic attempts to head the ball during the World Cup Group B soccer match between Canada and Bosnia in Toronto, Fri ...
Viel Verkehr vor Kanada-Keeper Crépeau.Bild: keystone
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Gut für die Schweiz – kein Sieger zwischen den Gruppengegnern Kanada und Bosnien

12.06.2026, 22:5312.06.2026, 23:03

Kanada lanciert seine Heim-WM mit dem ersten Punktgewinn der Verbandshistorie an einer Weltmeisterschaft. Der Co-Gastgeber und Schweizer Gruppengegner holt gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1.

Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 (0:1)
Toronto. - 43'000 Zuschauer. - SR Tello.
Tore: 21. Lukić (Kolašinac) 0:1. 78. Larin (David) 1:1.
Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan (61. Ahmed), Koné, Eustaquio (91. Osorio), Millar (61. Shaffelburg); Jonathan David (61. David), Oluwaseyi (76. Larin).
Bosnien-Herzegowina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac (84. Burnić); Bajraktarević (74. Šunjić), Tahirović, Bašić (62. Gigović), Memić (74. Alajbegović); Demirović, Lukić (62. Baždar).
Bemerkungen: Verwarnungen: 11. Johnston. 45. Demirović. 45. Lukić. 53. De Fougerolles. 93. Katić. (ram/sda)

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Vier Männer, ein Blick: Geht der Ball rein? Nein. Gegen Kanada hat ihn Bosniens Kolasinac an die eigene Latte abgelenkt.
quelle: keystone / nathan denette
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8 Kommentare
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Weshalb Trump und die Republikaner Angst vor Fussball haben
Die USA sind einer der drei Gastgeber bei der laufenden Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Beim Auftaktspiel des US-Teams wird Präsident Donald Trump wohl nicht dabei sein – wahrscheinlich, weil ihm der Sport und vor allem dessen Fans ein Dorn im Auge sind.
Wenn die USA in der Nacht auf den morgigen Samstag (3 Uhr, Schweizer Zeit) in die Heim-WM starten, wird Donald Trump angeblich nicht dabei sein. Anstatt sich das Spiel der US-Boys gegen Paraguay anzuschauen, werde er gemäss Medienberichten in Washington, D. C., bleiben, um unter anderem an den Vorbereitungen für eine Veranstaltung des Kampfsportverbands UFC vom Sonntag teilzunehmen. Diese findet zu Ehren des 80. Geburtstags des US-Präsidenten vor dem Weissen Haus statt.
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