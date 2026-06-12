Gut für die Schweiz – kein Sieger zwischen den Gruppengegnern Kanada und Bosnien
Kanada lanciert seine Heim-WM mit dem ersten Punktgewinn der Verbandshistorie an einer Weltmeisterschaft. Der Co-Gastgeber und Schweizer Gruppengegner holt gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1.
Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 (0:1)
Toronto. - 43'000 Zuschauer. - SR Tello.
Tore: 21. Lukić (Kolašinac) 0:1. 78. Larin (David) 1:1.
Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan (61. Ahmed), Koné, Eustaquio (91. Osorio), Millar (61. Shaffelburg); Jonathan David (61. David), Oluwaseyi (76. Larin).
Bosnien-Herzegowina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac (84. Burnić); Bajraktarević (74. Šunjić), Tahirović, Bašić (62. Gigović), Memić (74. Alajbegović); Demirović, Lukić (62. Baždar).
Bemerkungen: Verwarnungen: 11. Johnston. 45. Demirović. 45. Lukić. 53. De Fougerolles. 93. Katić. (ram/sda)