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Swiss Ice Hockey Awards: Das sind die Gewinner und Gewinnerinnen

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Ice Hockey Awards 2026

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Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Ice Hockey Awards 2026

Wertvollster Spieler (MVP) der Playoffs: Reto Berra (Fribourg-Gottéron).
quelle: keystone / peter schneider
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Meister Fribourg räumt ab – das sind die Gewinner der Hockey-Awards

Nach der Meisterpremiere räumt Fribourg-Gottéron auch an den Swiss Ice Hockey Awards im grossen Stil ab.
30.07.2026, 21:1130.07.2026, 21:11

Reto Berra wurde bei der Gala in Interlaken als Nachfolger von ZSC-Stürmer Sven Andrighetto zum MVP der letzten Playoffs ausgezeichnet. Der Freiburger Meistergoalie machte auch bei der Wahl des besten Torhüters der Saison das Rennen.

Zwei Auszeichnungen erhielt auch Julien Sprunger. Fribourgs zurückgetretener Captain, der seine Karriere mit dem langersehnten ersten Meistertitel krönte, wurde in einer Internetwahl zum beliebtesten Spieler der Liga gewählt und zudem mit dem «Special Award» für seine herausragende Karriere ausgezeichnet.

Le capitaine Julien Sprunger emu lors de la parade en l&#039;honneur des hockeyeurs du HC Fribourg-Gotteron qui fetent leur premier titre de champions suisses de National League, ce samedi 2 mai 2026, ...
Julien Sprunger wurde doppelt geehrt.Bild: keystone

Die Wahl zum MVP der Qualifikation entschied in seiner letzten Saison im Trikot des HC Davos Captain Matej Stransky für sich, der in 46 Spielen mit 53 Skorerpunkten und einer überragenden Plus-/Minus-Bilanz (plus 34) überzeugte.

Zum sechsten Mal und zum dritten Mal in Folge wurde Alina Müller zur Spielerin des Jahres gewählt. In der heimischen Women's League wurde Lara Stalder von Meister und Cupsieger Zug als MVP ausgezeichnet.

Woman of the Year, Alina Mueller (Boston Fleet )bei der Awards Verleihung an der Swiss Ice Hockey Night, am Donnerstag, 30. Juli 2026, in Interlaken. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Zum sechsten Mal ist Alina Müller die Schweizer Spielerin des Jahres.Bild: keystone

Gemeinsam mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen nahmen die beiden zudem den «Hockey Award» für herausragende Leistungen entgegen. Das Nationalteam unter der Leitung des inzwischen zurückgetretenen Cheftrainers Colin Muller verdiente sich die Ehrung mit dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille in Mailand. Mit dem gleichen Sonderpreis wurde auch das Nationalteam der Männer für die dritte WM-Silbermedaille in Folge am stimmungsvollen Heimturnier ausgezeichnet. (nih/sda)

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