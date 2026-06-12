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WM-Start: Kanada empfängt Bosnien-Herzegowina live im Ticker und TV

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Klappe, die erste in der Schweizer Gruppe – Kanada fordert Bosnien-Herzegowina

12.06.2026, 17:0912.06.2026, 17:09
  • Die Co-Gastgeber Kanada und USA gehen am Freitagabend respektive in der Nacht auf Samstag mit grossen Hoffnungen in ihre Auftaktspiele der Fussball-Weltmeisterschaft. Die Kanadier, am 24. Juni der letzte Gruppengegner der Schweiz, starten um 21 Uhr (Schweizer Zeit) in Toronto gegen Italiens Playoff-Bezwinger Bosnien-Herzegowina ins Heimturnier.
  • Kanadas Star Alphonso Davies kann nur zuschauen. Der Aussenverteidiger von Bayern München ist nach einer Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit geworden. «Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Trainer Jesse Marsch.
  • In der Nacht auf Samstag (3 Uhr) empfangen die USA im kalifornischen Inglewood Paraguay.
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