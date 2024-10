Eishockey National League live: Alle Spiele vom Freitag im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Hinter starkem SCRJ stecken «phänomenale Typen» – zufrieden ist der Trainer dennoch nicht

Als einziges Team haben die SC Rapperswil-Jona Lakers in den ersten sieben Spielen immer gepunktet. Mit einer nie gesehenen Schwedenwelle machen sie die missglückte letzte Saison vergessen.

Noch selten passte das Bild vom halbvollen oder halbleeren Glas so gut wie aktuell bei den SC Rapperswil-Jona Lakers. Nie ging man in der laufenden Saison mit leeren Händen vom Eis, doch nach vier Siegen zum Auftakt verlor man die letzten drei Partien in der Verlängerung oder – wie am Dienstagabend beim Meister ZSC Lions – zweimal im Penaltyschiessen. «Wir haben gerade verloren, natürlich bin ich nicht zufrieden», sagt denn auch Cheftrainer Stefan Hedlund vor der Gästegarderobe in Zürich-Altstetten.