Liveticker
PSG und Atlético auf Kurs: Barça und Liverpool brauchen eine grosse Wende
- Der FC Barcelona kämpft am Dienstagabend in Madrid gegen Ligakonkurrent Atlético aus der Defensive um den Einzug in die Halbfinals der Champions League. Der Leader der spanischen Meisterschaft muss im Rückspiel auswärts eine 0:2-Hypothek wettmachen.
- Deutlich komfortabler ist die Ausgangslage für Paris Saint-Germain. Nach dem überzeugenden 2:0 im Hinspiel tritt der Vorjahressieger mit einem Polster beim FC Liverpool an. Beide Partien starten ab 21 Uhr und können live bei watson im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)