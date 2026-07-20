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Fussball-WM: So feiern die Spanier den Fussballweltmeistertitel in Spanien

Video: watson/nina bürge

So wird der Weltmeistertitel in Spanien gefeiert

20.07.2026, 07:3420.07.2026, 07:34

Nachdem das WM-Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien in die Verlängerung ging, war die Anspannung vor dem Fernseher, im Stadion und in den beiden beteiligten Ländern gross. Und dann die Erleichterung und der Jubel für die Spanier. Spanien wird Fussballweltmeister 2026 und das Land steht Kopf. Schau dir die Party-Stimmung im Video an.

Video: watson/nina bürge

Die spanische Fussballnationalmannschaft ist zuletzt 2010 Weltmeister geworden, damals in Südafrika, wo sie die Niederlande besiegte. Argentinien wurde bisher dreimal Weltmeister und stand zuletzt 2022 an der Spitze des Fussballs. (nib)

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