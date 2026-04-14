Patrick Fischer soll die Schweiz bei der Heim-WM zum Erfolg führen – doch nach seinem Corona-Geständnis ist die Kritik gross. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

So kam die Corona-Lüge von Patrick Fischer ans Licht

Offiziell hält der Verband an Patrick Fischer fest und der Nationaltrainer will sein Amt nicht niederlegen. Aber in diesem Fall machen alle die Rechnung ohne den Wirt. Und immerhin wissen wir jetzt, wer Patrick Fischer verraten hat. Eine – na ja – rührende Geschichte.

Klaus Zaugg Folge mir

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Die Chinesen bei den Olympischen Spielen 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat hinters Licht geführt, später wegen Urkundenfälschung rechtskräftig zu einer Busse von 38'910 Franken verurteilt (in der trockenen Juristensprache gilt Urkundenfälschung als Verbrechen), diese Verurteilung gegenüber dem Arbeitgeber verheimlicht: Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, soeben zum Trainer des Jahres gekürt, steckt in der Bredouille.



Hier soll nicht die Debatte geführt werden, ob sein Mandat vom Verband per sofort aufgelöst oder ob er sein Amt niederlegen sollte. Beide Seiten haben offiziell bekräftigt, dass man die Sache aussitzen wolle. In einem Monat beginnt die WM. Augen zu und durch.

Die Frage ist, wie lange der Verband als Arbeit- bzw. Mandatsgeber und Patrick Fischer dem Druck standhalten. Beide Seiten unterschätzen die Dynamik dieses Skandals in schon fast berührend naiver Art und Weise und machen die Rechnung ohne den Wirt «Vox populi» (öffentliche Meinung).

Der Verband hat sich in der Sache korrekt verhalten und nicht versucht, die Story des SRF zu stoppen.

Es ist kein Sturm, der vorüberzieht. Zu hoch ist die Sensibilität für dieses Thema weit über den Sport hinaus. Aussitzen lässt sich die ganze Angelegenheit auch deshalb nicht, weil wegen der WM im eigenen Land das öffentliche Interesse in den nächsten Wochen (WM-Start 14. Mai) nicht nachlassen wird. Kommt dazu, dass die Gefahr erheblich ist, dass Patrick Fischer – und damit das Nationalteam – von den «Aluhüten» (Impfgegnern) vereinnahmt wird.

Patrick Fischers Geständnis. Video: watson/nina bürge

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Der Verband hat sich in der Sache korrekt verhalten und nicht versucht, in Leutschenbach – SRF ist der wichtigste TV-Partner des Verbandes! – die Story zu stoppen. Informations-Chef Finn Sulzer sagt dazu: «Wir haben im Vorfeld den Austausch mit SRF gesucht, wie das in solchen Situationen üblich ist. Dabei ging es uns vor allem darum, den Sachverhalt korrekt einzuordnen und mögliche Auswirkungen für alle Beteiligten zu verstehen. SRF hat seine Entscheidung jedoch unabhängig getroffen und diese mit der eigenen publizistischen Verantwortung sowie einem überwiegenden öffentlichen Interesse begründet. Für uns stand und steht im Vordergrund, den Sachverhalt intern sorgfältig aufzuarbeiten und transparent sowie verantwortungsvoll damit umzugehen.»

Eine zentrale Frage ist noch zu klären: Warum ist diese Sache erst jetzt aufgeflogen. Drei Jahre nach der Verurteilung? Wie konnte die brisante, ja explosive Information über die Verurteilung von Patrick Fischer nach so langer Zeit auf einmal aufs Pult der SRF-Rechercheure flattern? Gibt es einen Verräter? Will jemand Patrick Fischer Schaden zufügen? Hat womöglich jemand mit der Weitergabe der Information sogar Geld verdient? Vielleicht jemand aus der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern? Grandioser Stoff für Verschwörungstheorien in denen russische Geheimagenten wohl nur deshalb nicht auftauchen, weil Russland ja von der WM ausgeschlossen ist.

Wie ist das SRF Patrick Fischer auf die Schliche gekommen? Bild: keystone

Es geht um die klassische Frage «Cui Bono?». Also: «Wem nützt es?» Oder: «Zu wessen Vorteil?» Diese Redewendung stammt aus dem Lateinischen und wird verwendet, um herauszufinden, wer von einer Handlung, einem Skandal oder gar Verbrechen profitiert. Der Chronist ist dieser Frage pflichtgetreu nachgegangen.

Patrick Fischer hat sich offenbar selbst verraten.

Der Grund, warum die Story erst jetzt aufgeflogen ist, würde bestens zu einem Hollywood-Film passen. Höchst verlässliche, in die Sache involvierte und hochrangige Gewährsleute haben dem Chronisten verraten, warum die Sache überhaupt aufgeflogen ist. Was dafür spricht, dass die Information stimmt: Sie ist so gut, dass man sie nicht erfinden könnte.

Patrick Fischer hat sich offenbar selbst verraten. Er habe im Rahmen der Dreharbeiten einer Filmdokumentation über seine Person, von unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen produziert, einem SRF-Journalisten treuherzig verraten, dass er früher einmal wegen einer Fälschung eines Covid-Zertifikates verurteilt worden sei. Offenbar in der Annahme, dass über diese Sache längst Gras gewachsen sei.

Patrick Fischer wurde bei den Sports Awards Ende März als Trainer des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bild: keystone

Also offenbar kein Verrat. Keine Verschwörungstheorie. Der Sünder verrät sich aus schier unfassbarer Naivität gleich selbst. Das ist so rührend, dass der Chronist – man möge es ihm verzeihen – dafür Patrick Fischer einen Sympathiepunkt gibt.

P.S. Sollte Patrick Fischer sein Amt entgegen allen aktuellen Verlautbarungen doch niederlegen, dann mit einer Erklärung, die ihm Sympathie sichern würde: Er sollte sagen, dass er das Amt als Nationaltrainer per sofort aufgebe, weil er nach Dallas reisen und Lian Bichsel bei den Stanley-Cup-Playoffs unterstützen wolle …