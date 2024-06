Cupfinal: Servette gegen Lugano

Wie sich die Sorgenkinder des Schweizer Fussballs wieder an die Spitze gespielt haben

Anders als im Vorjahr wurden im Vorverkauf nicht alle Tickets unter die Leute gebracht. Lugano hatte sein Ticket-Kontingent nicht vollständig abgesetzt. In der Deutschschweiz stiess die Affiche auf deutlich weniger Interesse als Partien mit Klubs etwa aus Zürich, Basel oder Bern.

Die Route des Servette-Fanmarschs führte vom Bahnhof Bern über die Lorrainebrücke in Richtung Wankdorf. Die Genfer Fans brachten sich mit Gesängen, Rauchpetarden und Böllern in Stimmung, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Polizei war darauf bedacht, dass sich die Anhänger von Lugano und Servette vor dem Spiel nicht in die Quere kamen. Die Sonderzüge aus dem Tessin kamen im Vorort Ostermundigen an. Von dort leitete die Polizei die Fans zum zwei Kilometer entfernten Stadion.

Der Cupfinal findet in Bern statt. Aus diesem Grund sind Tausende Fussballfans aus dem Tessin und aus der Westschweiz sind am Sonntag ins Wankdorfstadion gepilgert.

Die Tessiner beendeten die Meisterschaft knapp vor Servette und spielen schon den dritten Cupfinal in Folge unter Trainer Mattia Croci-Torti. «Wir werden uns nicht verstecken", versichert der 42-jährige Coach an der Medienkonferenz vor dem grossen Spiel, meint aber auch: "Es ist ein 50:50-Spiel.»

In dieser Partie einen Favortiten auszumachen, ist nicht einfach. Müsste man doch einer der beiden Mannschaften einen leichten Vorteil gegenüber der anderen attestieren, dann erhielte der FC Lugano den Favoritenstatus.

Novak Djokovic verhindert beim French Open in einem Fünf-Satz-Krimi das Aus in der 3. Runde nur knapp. Der Sieg des Weltranglistenersten gegen Lorenzo Musetti steht erst nach 3 Uhr morgens fest.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Novak Djokovic abliefern musste, um in die Achtelfinals einzuziehen, in welchen der French-Open-Titelverteidiger auf den Argentinier Francisco Cerundolo treffen wird. Der 37-jährige Serbe verwandelte erst um 3:06 Uhr in der Nacht zum Sonntag seinen ersten Matchball zum 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0-Sieg gegen den Italiener Musetti. Viereinhalb Stunden dauerte die Partie.