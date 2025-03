Eishockey NL live: SC Bern – Fribourg und EV Zug – HC Davos im Ticker

Liveticker

Jetzt starten auch SCB, Fribourg, Zug und Davos in die Playoffs

Am Freitagabend starten in den Playoffs der National League die anderen beiden Viertelfinalserien. Viel Brisanz verspricht das Zähringer Derby zwischen Bern und Fribourg-Gottéron, aber auch das Duell zwischen Zug und Rekordmeister Davos hat seinen besonderen Reiz. Alle vier Teams hatten seit dem Ende der Qualifikation zwölf spielfreie Tage. Die Partien beginnen – wie gewöhnlich in den Playoffs – um 20.00 Uhr. (nih/sda)

