Leichtathletik-Weltverband führt Gentests für Frauen ein

Athletinnen werden sich künftig einem einmaligen Gentest unterziehen müssen, um an Frauen-Wettkämpfen in der Spitzen-Leichtathletik teilnehmen zu können. Das kündigte am Dienstag Sebastian Coe, der Präsient des internationalen Leichtathletikverbandes World Athletics, an.