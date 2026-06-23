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Sichert sich England gegen Ghana das Sechzehntelfinal-Ticket? Ghana möchte dies verhindern
- Um 22 Uhr (Schweizer Zeit) kann England in Foxborough mit einem zweiten Sieg das Ticket für die K.o.-Phase lösen. Nach dem perfekten Start gegen Kroatien (4:2) setzt Trainer Thomas Tuchel auch gegen Ghana auf die Offensivpower von Captain Harry Kane und Co.
- Auch Ghana konnte das erste Spiel dieser Weltmeisterschaft gewinnen und setzte sich knapp mit 1:0 gegen Panama durch.
- Bereits drei Stunden zuvor kam es zur Partie zwischen Portugal und Usbekistan. In der Nacht auf Mittwoch kommt es noch zu folgenden Begegnungen: Kroatien gegen Panama und Kolumbien gegen DR Kongo.