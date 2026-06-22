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Fussball-WM: Norwegen-Fans feiern auf dem Times Square in New York

Video: watson/nina bürge

Norwegen-Fans crashen Yoga-Stunde am Times Square

22.06.2026, 16:0622.06.2026, 16:06

Die norwegischen Fussball-Fans sind aktuell in New York. Dort spielt ihre Mannschaft heute Nacht um 2:00 Uhr (Schweizer Zeit) gegen Senegal. Vor dem Spiel haben die Norweger bereits für Stimmung gesorgt.

Erst haben sie eine Yoga-Stunde, die gerade auf dem Times Square stattfand, gecrasht und anschliessend feuerten sie ihre Mannschaft schon einmal an.

Video: watson/nina bürge

Bereits am Anfang der Fussball-WM gingen die norwegischen Fans in den sozialen Medien mit Videos, in denen sie «ruderten» viral.

Auch sportlich startete das Turnier für die Skandinavier erfreulich. Im ersten WM-Spiel seit 1998 konnte Norwegen mit 4:1 gegen den Irak gewinnen. Nach der heutigen Partie steht am kommenden Freitag das letzte Gruppenspiel an. In Boston kommt es zum Aufeinandertreffen mit Gruppenfavorit Frankreich. Bestimmt wird es auch dort einen passenden Ruder-Spot geben. (nib)

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