Champions Hockey League live: Genf-Servette – ZSC Lions in Ticker und TV

Ein Schweizer Klub kommt in Champions-League-Final – Genf und ZSC kämpfen um diesen Platz

Am Mittwochabend (ab 20.15 Uhr) empfängt der Titelverteidiger Genève-Servette die ZSC Lions zum Halbfinal-Hinspiel der Champions Hockey League. Das Duell der Schweizer Meister von 2023 und 2024 ist auch das Aufeinandertreffen zweier Klubs, die nach einem Trainerwechsel kurz vor Silvester im neuen Jahr noch nicht geglänzt haben. Für den neuen ZSC-Coach Marco Bayer resultierte in fünf Spielen erst ein Sieg, Servette verlor vergangene Woche unter dem neuen Trainergespann Yorick Treille/Rikard Franzén drei von vier Partien.

Das Rückspiel findet nächste Woche am Dienstag in Zürich statt. Im anderen Halbfinal duellieren sich mit Färjestad Karlstad und Sparta Prag die Tabellenersten der schwedischen und tschechischen Liga. Färjestad gewann das Hinspiel am Dienstagabend auswärts 6:2 und steht schon mit einem Bein im Final. (nih/sda)