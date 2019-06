Tom Lüthi auf der Jagd nach Ruhm und dem «verlorenen Schatz» von 2017

Formel E in den Bergen? Wenn Zürich und Bern nicht wollen, dann halt St.Moritz

Einen Tag nach der Absage des Zürcher Stadtrates an ein Formel-E-Rennen 2020 in Zürich, gibt es doch eine kleine Hoffnung, dass die Rennserie auch im nächsten Jahr in der Schweiz Halt macht. St.Moritz interessiert sich für den Event, wie am Donnerstag bekannt wurde. «Wir bieten der Formel E gerne Asyl», so der Gemeindepräsident Christian Jott Jenny.

Der St.Moritzer Gemeindevorstand hat «jüngst beschlossen, eine Absichtserklärung für ein Formel-E-Rennen 2020 in St.Moritz zu geben», heisst es …