Nach ihrer ersten Saison wurden die Helvetic Guards aufgelöst – viele der Spieler sind aber auch im neuen Schweizer ELF-Team vertreten. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Football-Community soll wachsen – so kannst du daran teilnehmen

Obwohl die Helvetic Guards nach nur einer Saison aufgelöst wurden, geht in der European League of Football auch in diesem Jahr ein Schweizer Team an den Start. Die Helvetic Mercenaries starten am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Barcelona Dragons in ihre Premierensaison. Die Partie findet in Grenchen statt, die weiteren sechs Heimspiele werden dann im Stadion Kleinfeld in Kriens ausgetragen.

Doch auch von zu Hause kannst du alle Spiele – auch die sieben Auswärtsspiele – gegen die besten Football-Teams Europas live verfolgen. Der Fernsehsender TV24 überträgt im Free-TV sämtliche Partien der Mercenaries, die jeweils am Samstag oder Sonntag stattfinden, und zwar fast wöchentlich vom 25. Mai bis zum 24. August. In den Playoffs wird je ein Spiel der 1. Runde sowie der Halbfinals und der Final gezeigt.

Kommentiert werden die Spiele von Matthias Röthlisberger – einem entfernten Verwandten von Ex-NFL-Quarterback Ben Roethlisberger – sowie Chris Earle. Beide sind bereits als Kommentatoren von Eishockey- oder, im Falle von Earle, auch Fussballspielen bekannt. Für zusätzliche Expertise sorgen die ehemaligen Football-Spieler Wilson Ferretti, der sowohl in Italien als auch in der Schweiz Titel gewann, und Oliver Kraeft. Letzterer ist sechsfacher Schweizer Meister und dreifacher Nationalspieler.

Die Übertragungen warten aber auch mit einer Besonderheit auf. So können die Fans während der Spiele Kontakt mit den Kommentatoren aufnehmen und ihnen Fragen stellen, die dann live beantwortet werden. Abgesehen von den sozialen Medien X und Facebook geht dies auch über einen QR-Code, mittels dessen man direkt zum Chat gelangt. Dadurch will der Sender die Schweizer Football-Community auf- und ausbauen. Ähnlich, wie es durch die Übertragungen der NFL bei ProSieben und RTL in Deutschland gelungen ist. (nih)