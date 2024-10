Aaron Rodgers sorgte mit einer Hail Mary für das Highlight des Spiels. Bild: www.imago-images.de

Diesen Hail-Mary-Pass von Aaron Rodgers willst du gesehen haben

In der Nacht auf Dienstag sorgte New-York-Jets-Quarterback Aaron Rodgers in der NFL mit einer Hail Mary kurz vor der Halbzeit für den Höhepunkt des Spiels. Zum Sieg reichte es für seine Mannschaft gegen die Buffalo Bills trotzdem nicht.

Die New York Jets kommen in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt. Gegen die Buffalo Bills setzten sie schon die vierte Niederlage der Saison ab. Dank ihres Spielmachers Aaron Rodgers sorgten die Jets trotz der 20:23-Niederlage für das Highlight des Spiels.

Als die New York Jets sieben Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte 53 Yards von der Endzone stehen, entscheidet sich Rodgers dafür, den Ball tief in die Endzone zu werfen, eine sogenannte Hail Mary, eine Verzweiflungstat. Bei diesem Versuch konnte Receiver Allen Lazard den Ball fangen.

Rodgers ist bekannt für Hail Marys

Es war nicht die erste Hail Mary in der Karriere von Aaron Rodgers. Schon mehrmals konnte er mit diesem Spielzug einen Touchdown feiern. Beispielsweise 2015 konnte er mit dem letzten Spielzug des Spiels die Partie noch zu Gunsten seines damaligen Teams, den Green Bay Packers, drehen.

Die Hail Mary aus dem Jahr 2015. Video: YouTube/NFL

Mit seiner Fähigkeit begeistert Rodgers auch seine Konkurrenz und andere Sportler. Patrick Mahomes, Quarterback bei den Kansas City Chiefs, fragte auf X: «Warum ist Mahomes bei den Hail Marys so gut?» Und Basketball-Star LeBron James antwortete: «Nicht wahr? Es ist verrückt.»

Hail Marys funktionieren nur sehr selten im American Football, darum hängen wir gleich noch ein Video an mit den besten Hail Marys aller Zeiten. Viel Vergnügen. (riz)