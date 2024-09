Kendrick Lamar tritt bei Superbowl-Halbzeitshow auf

US-Rapper Kendrick Lamar wird Star der kommenden Halbzeitshow des Super Bowls der amerikanischen Footballliga NFL.

Der 37-jährige Pulitzer-Preisträger aus Los Angeles («Humble») kündigte seinen Auftritt auf der wohl grössten Bühne der Welt in einem Video an.

Grosse Ehre: Kendrick Lamar wird auf der Super-Bowl-Bühne performen. Bild: keystone

«Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst. Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut», so Lamar. Zusammen mit anderen Rappern war er auch schon beim Super Bowl 2022 aufgetreten.

Die Halbzeitshow des NFL-Finales Super Bowl hat eine lange Geschichte. Die Stars bekommen für ihre Auftritte kein Geld, aber dafür ein Karriere-Highlight und weltweite – kaum minder lukrative – Aufmerksamkeit.

100 Millionen Menschen vor den Bildschirmen

Regelmässig haben Stars wie Snoop Dogg, Rihanna, Prince, Michael Jackson oder The Weeknd die Football-Stars auf dem Platz überstrahlt. Auch 2025 dürften viele der mehr als 100 Millionen Menschen das Football-Spektakel allein in den USA im Stadion in New Orleans oder vor dem Fernseher verfolgen.

Lamar sorgte in den vergangenen Monaten vor allem mit seinem öffentlich ausgetragenen Streit mit Rap-Kollege Drake für Aufsehen. Sein Diss-Track «Not Like Us» wurde zum Hit. (sda/dpa)