Ein häufiges Bild: Deshaun Watson wird gesackt.

Schon wieder ein Watson-Debakel (nein, nicht wir) – 7 Aufreger vom NFL-Wochenende

Ist denn schon wieder Woche 3? Deshaun Watson erlebt mit den Browns ein Spiel zum Vergessen und die 49ers verspielen eine Führung. Die Aufreger vom 5. NFL-Wochenende.

Rodgers ruiniert den Jets das Comeback

In London lieferte vor allem ein Team eine Show: Die Minnesota Vikings gewannen zum fünften Mal in Serie und bezwangen die New York Jets mit 23:17. Insbesondere der Auftakt misslang den Jets und ihrem Quarterback Aaron Rodgers. Rodgers warf zum ersten Mal in seiner Karriere bereits im ersten Viertel zwei Interceptions.

Kurz vor Pause sah es nach einem deutlichen Sieg der Vikings aus (17:0). Doch dann leiteten die Jets doch noch eine Aufholjagd ein. Die Vikings wirkten plötzlich blockiert und schafften nur noch ein Field Goal zum 23:17. Mit über drei Minuten auf der Uhr hätte Rodgers zum grossen Comeback-Helden werden können. Doch stattdessen warf der 40-Jährige die dritte Interception des Spiels und ruinierte so das eigene Comeback.

Watsons nächstes Debakel

Die Seuchensaison von Deshaun Watson geht weiter. Der Quarterback der Cleveland Browns war bei der deutlichen 13:34-Niederlage gegen die Washington Commanders komplett abgemeldet.

Watson wurde gleich sieben Mal gesackt, und kam gerade mal auf 125 Passing Yards. Beim letzten Drive der Browns hatte Coach Kevin Stefanski genug gesehen und schickte Backup Jameis Winston aufs Feld.

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala stand Washingtons Super-Rookie Jayden Daniels. Der 23-Jährige wurde zwar von der Browns-Defensive in seinem Passspiel etwas eingeschränkt, dafür holte er aber auch noch 72 Rushing Yards. Mit vier Siegen in fünf Spielen hat Daniels die Commanders zu ihrem besten Saisonstart in den letzten 16 Jahren geführt.

49ers vergeben schon wieder eine Führung

Der Super-Bowl Teilnehmer der letzten Saison verliert bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Lange Zeit sah es gegen die Arizona Cardinals allerdings sehr gut aus. Unter anderem dank eines geblockten Field Goals, welcher von den 49ers zum Touchdown zurückgetragen worden ist, führte das Team aus San Francisco zur Pause mit 23:10.

Da sich in der ersten Hälfte der Kicker der 49ers Jake Moody verletzte, musste die Offense, angeführt von Quarterback Brock Purdy, in jedem Drive auf einen Touchdown gehen. Dies gelang in der zweiten Hälfte allerdings gar nicht. So konnten die Cardinals das Spiel noch zu Ihren Gunsten drehen und sichern sich somit ihren zweiten Saisonsieg. Kyler Murray sorgte mit einem 50-Yard-Rushing-Touchdown für einen der besten Spielzüge des gesamten NFL Abends.

Ravens gewinnen Overtime-Krimi

Beinahe hätte Lamar Jackson den Sieg beim Overtime-Krimi seiner Baltimore Ravens gegen die Cincinnati vergeben. Er erlaubte sich in der Verlängerung einen Fumble in der gegnerischen Hälfte, was den Bengals einen Drive ermöglichte. Doch Cincinnati scheiterte drei Mal an der D-Line der Ravens und setzte danach auf ein 53-Yard-Field Goal. Doch Rookie-Punter Ryan Rehkow konnte den Ball nicht wie gewünscht festhalten, weshalb Evan McPherson das Field Goal vergab.

Im Gegenzug lief Derrick Henry über 51 Yards und ermöglichte so ein kurzes Field Goal von Justin Tucker zur Entscheidung. Zuvor lieferten sich Bengals-Quarterback Joe Burrow und Lamar Jackson ein Duell auf höchstem Niveau. Baltimore rettete sich kurz vor Schluss durch ein Field Goal in die Verlängerung.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

1. Führung bei 2. Sieg

Die Miami Dolphins konnten gegen die New England Patriots zum ersten Mal in dieser Saison in Führung gehen. Das Kuriose daran: Trotzdem gewannen sie bereits zum zweiten Mal. In der ersten Woche wurde der erste Sieg aber erst bei auslaufender Zeit gesichert, weshalb das Schlussresultat zwar als Sieg, aber nicht als offizielle Führung in die Statistik ging. Gegen die Patriots gelang es den Dolphins nun schon nach etwas mehr als vier Minuten, einen Vorsprung herauszuspielen. Jason Sanders sorgte mit einem 54-Yard-Field Goal für die fast schon historische Führung.

Ein Offensiv-Spektakel bot das Spiel daraufhin nicht. Beide Teams konnten nur je einen Touchdown erzielen. Da die Dolphins zwei Field Goals mehr erzielten als die Patriots, konnte der zweite Saisonsieg für Miami gefeiert werden. New England kassierte bereits die vierte Niederlage in Folge. Somit ist die Franchise aus Boston auf dem letzten Rang der AFC East Division.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Dramatisches Ende in Houston

Die Buffalo Bills erhielten auswärts bei den Houston Texans den Sieg eigentlich auf dem Silbertablett serviert. Beim Stand von 20:20 mussten die Texans punten, Ballbesitz für Buffalo. Doch Quarterback Josh Allen brachte keinen der drei Passversuche aus der eigenen Endzone an den Mann, was die Bills wiederum selbst zum Punt zwang.

Dieser ging allerdings viel zu wenig weit. Die Texans übernahmen den Ball von der gegnerischen 46 und eroberten noch einmal fünf Yards. Mit auslaufender Zeit kickte Ka'imi Fairbairn Houston zum Sieg. Der vierte Erfolg im fünften Spiel hatte für die Texans aber einen bitteren Beigeschmack: Sie verloren Wide Receiver Nico Collins mit einer Oberschenkelverletzung.

Auch Josh Allen erlebte einen Schreckmoment während des Spiels. Bei einem Tackle schlug der Bills-Quarterback hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und blieb einen kurzen Moment regungslos liegen. Dass der 28-Jährige wenige Augenblicke und etwas Riechsalz später wieder aufs Feld geschickt wurde, sorgte bei Fans und Experten für viel Unverständnis.

Kein Team mehr ohne Sieg

Auch die Jacksonville Jaguars haben jetzt einen Sieg auf dem Konto. Nach dem 37:34-Spektakelspiel gegen die Indianapolis Colts haben damit alle Mannschaften in der NFL mindestens einen Saisonsieg in der Bilanz stehen. Sowohl Trevor Lawrence als auch Joe Flacco kamen beim beidseitigen Offensiv-Feuerwerk auf ihre Kosten. Lawrence kam auf 371 Passing Yards und zwei Touchdowns, Flacco warf 359 Passing Yards und drei Touchdowns.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Die besten Catches, Läufe und andere Highlights

Lamar Jackson verliert beinahe den Ball, hält die gegnerische Defense auf Distanz und wirft dann auch noch einen Zauberball.

Die New York Giants fumblen kurz vor der End Zone und kassieren gegen die Seattle Seahawks gar einen Touchdown.

Pittsburghs Wide Receiver George Pickens zeigt sich als schlechter Verlierer.

Caleb Williams (Chicago Bears) wirft einen Zauberpass auf DJ Moore.

Jordan Love (Green Bay Packers) versucht, die Defensive zu umgehen, wirft dann aber eine Interception für einen Pick Six.

Gleich noch ein Pick Six: Patrick Surtain (Denver Broncos) über die volle Distanz.