Eine Horrorverletzung und 6 weitere Geschichten vom NFL-Spieltag

Eine Horrorverletzung überschattet den klaren Sieg der Detroit Lions gegen Dallas und die 49ers bringen einen Vorsprung über die Zeit. Die Aufreger vom 6. Spieltag der NFL.

Sack-Leader Hutchinson schwer verletzt

Die Detroit Lions konnten in ihrem fünften Spiel bereits ihren vierten Saisonsieg einfahren. Gegen die Dallas Cowboys setzten sich die Lions klar und deutlich mit 47:9 durch. Es ist bereits das zweite Spiel nacheinander in dem Detroit ein Spiel mit mehr als 40 Punkten beendet.

Allerdings verlor das Team aus Detroit eine wichtige Stütze. Bei einem Tackle gegen Cowboys-Quarterback Dak Prescott brach sich Aidan Hutchinson sein linkes Schienbein. Der 24-Jährige, welcher aufgrund seines aus dem Tessin stammenden Urgrossvaters mit einer kleinen Schweizerflagge auf seinem Helm auftritt, verbuchte in der bisherigen Saison 7,5 Sacks. Das ist Liga-Bestwert. Nun wird in dieser Saison keiner mehr hinzukommen – und müssen die Lions ohne ihren stärksten Verteidiger auskommen.

Während die Lions mit vier Siegen aus fünf Spielen aber nach wie vor eine sehr starke Bilanz aufweisen, sieht es für Dallas immer düsterer aus. Nach dem Debakel vom gestrigen Abend steht America's Team bei drei Siegen und drei Niederlagen. Ausserdem liess der wenig inspirierende Auftritt von sowohl der Offensive um den am Sonntag miserablen Quarterback Prescott als auch der Defensive nicht wirklich hoffen, dass Besitzer Jerry Jones bald einen vierten Super-Bowl-Triumph feiern darf. Dabei trifft den 82-Jährigen, der ebenfalls als General Manager agiert, aber mindestens eine Mitschuld.

51 Punkte in einer Halbzeit

Das Division-Duell zwischen den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers startete mit einer spektakulären ersten Halbzeit. Nicht weniger als sechs Touchdowns und 51 Punkte wurden in den ersten dreissig Minuten erzielt. Die Saints, welche zur Halbzeit trotz zwischenzeitlichem 0:17-Rückstand mit 27:24 in Führung lagen, konnten in der zweiten Halbzeit allerdings keine Punkte mehr verbuchen und verloren das Spiel gegen das Team aus Tampa Bay mit 27:51.

New Orleans kassierte damit schon die vierte Niederlage in Folge. Nach einem überzeugenden Saisonstart mit zwei klaren Siegen stehen die Saints nun bei einer Bilanz von zwei Siegen aus vier Spielen. Für Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield glich das Spiel einer Achterbahnfahrt. Zu den vier geworfenen Touchdowns gesellten sich drei Interceptions, welche alle in der ersten Halbzeit geworfen wurden. Durch den Sieg konnten die «Bucs» bereits ihren vierten Saisonsieg feiern.

Ravens reiten weiterhin auf einer Erfolgswelle

Nach einem misslungenen Saisonstart mit Niederlagen in den ersten beiden Spielen konnten die Baltimore Ravens bereits den vierten Sieg in Folge feiern. Gegen die Washington Commanders setzten sich die Ravens mit 30:23 durch.

Star-Runningback Derrick Henry steuerte zwei Touchdowns und 132 Yards Raumgewinn zum Sieg von Baltimore bei. Der 30-jährige Henry erzielte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Touchdown. Auf der Gegenseite konnte Wide Receiver Terry McLaurin zwei Touchdowns von Rookie Quarterback Jayden Daniels fangen. Für das Team aus Washington ist es die zweite Saisonniederlage.

Chicago gewinnt zweites London Game

Am Sonntagnachmittag fand bereits das zweite Mal in dieser Saison ein Spiel in London statt. Gegen die Jacksonville Jaguars konnten die Chicago Bears einen überzeugenden 35:16 Sieg einfahren. Rookie Quarterback Caleb Williams spielte eine überragende Partie. Mit vier Touchdowns und 226 Yards liess der Rookie die Defense der Jaguars alt aussehen. Die Geschichte des Spiels lieferte Cole Kmet. Der Tight-End der Bears fing nicht nur zwei Touchdowns, sondern fungierte auch noch als Notfall-Longsnapper bei den Field Goal-Versuchen von Chicago.

Die Jacksonville Jaguars kommen in dieser Saison weiterhin nicht ins Rollen. Die «Jags» kassierten bereits die fünfte Niederlage im sechsten Saisonspiel. Nächste Woche dürfen die Jaguars gleich nochmals in London auftreten. Im Wembley wartet mit den New England Patriots ebenso ein Team, welches erst einen Saisonsieg feiern konnte.

Dritter Divison-Sieg in Serie für Atlanta

In Carolina feierten die Atlanta Falcons den dritten Sieg hintereinander. In den drei Spielen trafen die Falcons ausschliesslich auf Teams aus der eigenen Divison. Mit einem 38:20 gegen die Panthers feierte Atlanta einen souveränen Sieg. Besonders das Laufspiel funktionierte exzellent für Atlanta. Die beiden Runningbacks Bijan Robinson und Tyler Allgeier erzielten zusammen drei Touchdowns und liefen zu genau 200 Yards.

Mit vier Siegen aus sechs Spielen steht das Team aus Atlanta aktuell auf dem ersten Platz der NFC South. Die Panthers überzeugen weiterhin nicht und stehen mit gerade einmal einem Sieg auf dem letzten Platz der Division.

Watson kommt weiterhin nicht in Fahrt

Für die Cleveland Browns und Quarterback Deshaun Watson gibt es in dieser Saison weiterhin wenig zu feiern. Bei der fünften Niederlage der laufenden Spielzeit gegen die Philadelphia Eagles gelang der Offense von Cleveland kein einziger Touchdown. Den einzigen Touchdown für die Browns erzielte die Defense nach einem geblockten Field Goal.

Bei den Philadelphia Eagles feierte Star-Receiver A. J. Brown ein erfolgreiches Comeback. Es war das erste Spiel von Brown seit dem ersten Spieltag. Mit einem Touchdown und 116 Yards trug er seinen Teil zum dritten Sieg der Eagles bei.

49ers vergeben beinahe wieder einen Vorsprung

Bereits in der Nacht auf Freitag trafen die San Francisco 49ers auf den Division-Rivalen Seattle. Nachdem der Super-Bowl-Teilnehmer aus der letzten Saison bereits zweimal einen grossen Vorsprung verspielt hatte, kam das von Quarterback Brock Purdy angeführte Team mit einem blauen Auge davon. Aus dem zwischenzeitlichen 23:3 für die «Niners» wurde nach einem Touchdown durch einen Kickoff-Return über 97 Yards und einem weiteren Touchdown für die Seahawks zum 17:23 ein «One-Score-Game».

Durch die zweite Interception von Seattle Quarterback Geno Smith in der eigenen Platzhälfte konnte das Team von San Francisco wieder davon ziehen und gewann das Aufeinandertreffen mit 36:24.

