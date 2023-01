Blackhawks siegen in der Overtime – auch dank Kuraschews Treffer

Für die Blackhawks war es der zweite Sieg in Folge. Dabei musste das Team von Trainer Luke Richardson wie zwei Tage zuvor beim 2:0-Erfolg gegen die Arizona Coyotes ohne den verletzten Patrick Kane antreten. Die Playoff-Ränge liegen für Chicago nach wie vor in weiter Ferne: Mit 24 Punkten aus 39 Spielen ist der Stanley-Cup-Sieger von 2010, 2013 und 2015 immer noch die Franchise mit den wenigsten Punkten in der ganzen Liga. (ram/sda)

Die New Jersey Devils lassen derzeit in der NHL Sieg und Niederlage abwechseln. Nach dem 3:5 gegen die St. Louis Blues besiegen sie am Samstag ihre Nachbarn, die New York Rangers, 4:3 nach Verlängerung.