Dank starkem Powerplay und Mitteldrittel – Kloten schlägt Zug erstmals in dieser Saison

Kloten feiert gegen Zug zum Abschluss der 37. Runde in der National League nach zuletzt zwei Niederlagen einen 4:2-Erfolg und zieht im Verfolgerduell in der Tabelle am Schweizer Meister vorbei.

Die Klotener konnten sich bei ihrem ersten Sieg gegen die Zuger in dieser Saison auf ihr Powerplay verlassen. Drei ihrer vier Treffer fielen in Überzahl. Lucas Ekestahl-Jonsson machte mit seinem fünften Saisontreffer in der 24. Minute den Anfang, und nach dem Führungstreffer durch Arttu Ruotsalainen nur gut zwei Minuten später bei personellem Gleichbestand, sorgten Miro Aaltonen (38.) und Marc Marchon (39.) wiederum mit einem Doppelschlag innert kurzer Zeit für klare Verhältnisse – und bestraften die undisziplinierten Innerschweizer, deren vier Strafen im Mittelabschnitt in drei Gegentreffern mündeten.

Im Schlussabschnitt verzeichnete der EVZ zwar deutlich mehr Abschlüsse, der überzeugende Juha Metsola im Tor der Klotener liess sich aber nur noch einmal bezwingen. Zum zweiten Mal an diesem Abend durch Grégory Hofmann, der die Zuger in der Startphase ebenfalls im Powerplay in Führung geschossen hatte. Damit missglückt dem Team von Dan Tangnes die Hauptprobe für die Champions League, wo am Dienstag das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Tappara Tampere ansteht.

Kloten - Zug 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)

5322 Zuschauer. - SR Borga/Vikman (FIN), Stalder/Kehrli.

Tore: 5. Hofmann (Senteler, Almquist/Ausschluss Ang) 0:1. 24. Ekestahl-Jonsson (Ruotsalainen/Ausschluss Senteler) 1:1. 26. Ruotsalainen 2:1. 38. (37:05) Aaltonen (Ruotsalainen, Ekestahl-Jonsson/Ausschluss Schlumpf) 3:1. 39. (38:38) Marchon (Aaltonen/Ausschluss Almquist) 4:1. 57. Hofmann 4:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Ang; Hofmann.

Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Steiner; Randegger; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Meyer; Derungs, Bougro, Schreiber; Obrist, Ness, Loosli; Simic.

Zug: Hollenstein; Geisser, Djoos; Schlumpf, Almquist; Gross, Kreis; Stadler; Klingberg, Kovar, Abdelkader; Zehnder, O'Neill, Hofmann; Martschini, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Suri; De Nisco.

Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer, Lindemann und Schmaltz (alle verletzt), Zug ohne Simion (krank), Hansson (verletzt) und Cehlarik (überzähliger Ausländer). Zug ab 56:59 ohne Torhüter.

