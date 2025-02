Roman Josi konnte das Spiel nach einem Check nicht beenden. Bild: www.imago-images.de

Josi mit Kopf in die Bande gecheckt – Nashville verliert und macht sich Sorgen um Captain

Die Nashville Predators machen sich Sorgen um Captain Roman Josi, nachdem dieser sich bei einem Check verletzt hat. Gleichzeitig rücken die Playoffs in immer weitere Ferne. Auch für Philipp Kurashevs Chicago gab es eine Niederlage – immerhin konnte Janis Moser bei seiner Rückkehr einen Erfolg feiern.

Nashville – Florida 1:4

Roman Josi, 1 Schuss, 1 Check, 15:39 TOI

Roman Josi kann in der Nacht auf Mittwoch die NHL-Partie gegen die Florida Panthers nicht beenden. Nach einem Check von Gegenspieler Sam Bennett im Mitteldrittel kehrte der Berner im Schlussabschnitt nicht mehr auf Eis zurück.

Josi blieb zunächst im Spiel, auch im Powerplay nach dem Foul an ihm. Doch nach der Pause kam der Verteidiger nicht mehr auf die Bank zurück. Josi werde wegen einer Verletzung am Oberkörper untersucht, gab der Klub bekannt.

Gegen die favorisierten Florida Predators bezog Nashville mit dem 1:4 bereits die 30. Niederlage der Saison ohne Punktgewinn. Mit 47 Zählern aus 57 Partien sind die Predators weit von den Playoff-Plätzen entfernt. Die letzte Mannschaft, die derzeit in die K.o.-Runden einziehen würde, weist 64 Zähler auf. Nashville liegt derzeit 17 Punkte im Hintertreffen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Columbus – Dallas 6:4

Lian Bichsel fehlte verletzt

Auch Lian Bichsel ist momentan nicht fit. Der Verteidiger der Dallas Stars fehlte bei der 4:6-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets. Der Solothurner hatte in der Nacht auf Montag gegen die New York Islanders eine Gehirnerschütterung erlitten. Dallas' Niederlage in seiner Abwesenheit ist nicht besonders schmerzhaft – nach acht Siegen aus den zehn vorhergegangenen Spielen liegen die Stars nach wie vor auf Platz zwei der Western Conference.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Utah – Chicago 2:1

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 8:55 TOI

Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev kassierten gegen Utah die vierte Niederlage in Serie und sind in der Western Conference als vorletztes Team gleich hinter Nashville klassiert.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Edmonton 4:1

Janis Moser, 1 Check, 16:56 TOI

Janis Moser, der verletzungsbedingt fast drei Monate gefehlt hatte, gewann mit Tampa Bay Lightning auch die zweite Partei nach seiner Rückkehr. Nach dem sechsten Sieg in Folge liegen die Lightning als Vierter der Eastern Conference klar auf Playoff-Kurs. (nih/sda)