Im Spiel gegen die Vegas Golden Knights traf auch Kevin Fiala. Bild: keystone

Fiala mit schönem Tor bei Kings-Sieg – Niederreiters Winnipeg baut Team-Rekord aus

Die Winnipeg Jets kommen in der NHL zu einem mühevollen 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks. Das Team mit Nino Niederreiter baut damit den Franchise-Rekord auf zehn Siege in Folge aus. Beim deutlichen Sieg der Los Angeles Kings trug Kevin Fiala einen Treffer bei.

Mehr «Sport»

Winnipeg – San Jose 2:1 n. V.

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 1 Check, 13:08 TOI

Die Ausgangslage hätte nicht klarer sein können. Hier die Winnipeg Jets, die Nummer 2 in der laufenden Meisterschaft, dort die San Jose Sharks, die nach Punkten schwächste aller 32 Mannschaften. Dazu kam der Heimvorteil für die Equipe aus Winnipeg, die gegen den Kontrahenten aus Kalifornien schon die ersten zwei Partien in dieser Regular Season für sich entschieden hatte.

Doch es sollte ganz anders kommen. Der Schwede William Eklund brachte die Sharks nach 15 Minuten im ersten Drittel in Überzahl in Führung, die die Gäste fast bis zur ordentlichen Schlusssirene erfolgreich zu verteidigen vermochten. Doch eben nur fast. 26 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit glich der Kanadier Josh Morrissey für die Jets aus. In der Verlängerung führte dessen Landsmann Mark Scheifele nach 93 Sekunden die Entscheidung herbei.

Mit Treffer Nummer 32 machte der erfolgreichste Torschütze des Teams in dieser Saison die Jets wieder zur Nummer 1 der Liga. Sie liegen mit einem Spiel mehr einen Punkt vor den Washington Capitals. Niederreiter war an beiden erfolgreichen Abschlüssen nicht beteiligt. Mit nunmehr zehn gewonnenen Spielen am Stück baute Winnipeg die eigene Bestmarke weiter aus, die bisher bei acht Siegen gestanden hatte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Los Angeles – Vegas 5:2

Kevin Fiala, 1 Tor, 2 Schüsse, 21:52 TOI

Die Los Angeles Kings lagen zwischenzeitlich ebenfalls in Rückstand, konnten am Ende aber noch einen Sieg feiern. Nachdem Trevor Moore die Gastgeber in Führung gebracht hatte, drehten die Vegas Golden Knights die Partie im Mitteldrittel. Im letzten Abschnitt glich wieder Moore aber schnell aus, seine Teamkollegen liessen noch drei Tore folgen. Den Schlusspunkt setzte Kevin Fiala gut zwei Minuten vor Schluss mit einem schönen Backhandtor zum 5:2-Endstand.

Dank des fünften Siegs in den letzten sechs Spielen steht Los Angeles nach wie vor auf einem sicheren Playoffplatz und kann mit weiteren Erfolgen einige Konkurrenten noch überholen. Als Sechster haben die Kings erst 55 Partien absolviert, alle direkten Konkurrenten haben mindestens zwei Spiele mehr auf dem Konto. (nih/sda)