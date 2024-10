J.J. Moser (rechts) lässt sich feiern. Bild: keystone

Moser glänzt mit drei Skorerpunkten – Nashville mit schlechtestem Saisonstart seit 2002

Mehr «Sport»

Nashville Predators – Edmonton Oilers 2:4

Roman Josi (Nashville): 2 Assists, 2 Schüsse, TOI 25:49 Min.

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi legen einen desaströsen Saisonstart hin. Das Team des Berners steht nach vier Partien noch ohne Punkte da. Bei der 2:4-Heimniederlage gegen die Edmonton Oilers trat Josi zweimal als Passgeber in Erscheinung. Die zwei Treffer seiner Kollegen genügten aber nicht, um endlich zu punkten. Die enge Partie wurde schliesslich durch einen Empty-Netter entschieden.

Die Oilers dagegen sind nach drei Auftaktniederlagen mit dem zweiten Sieg in die Spur gekommen, die Predators stehen weiterhin abseits. Letztmals missriet der Saisonstart 2002 in diesem Ausmass. «Wir müssen einen Weg finden», sagte Captain Josi. «Es ist im Moment sehr schwer. Jedes Detail ist wichtig. Wir müssen einfach noch ein bisschen härter spielen. Jeder kann noch mehr und wir müssen uns reinhängen, um den ersten Sieg zu holen.»

Tampa Bay Lightning – Vegas Golden Knights 4:3

J.J. Moser (Tampa Bay): 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, TOI 20:27 Min.

Der Bieler Verteidiger Janis Moser steuerte zum 4:3-Sieg der Tampa Bay Lightning über die Vegas Golden Knights einen Treffer und zwei Assists bei. Drei Skorerpunkte erreichte kein anderer Spieler an diesem Abend in der Amalie Arena in Florida.

«Das erste Tor als ‹Bolt› ist ein wunderbares Gefühl», freute sich Moser. «Natürlich ist es eine Herausforderung, sich an ein neues Team, ein neues System und neue Mitspieler zu gewöhnen. Aber ich habe das Gefühl, dass es bisher ganz gut läuft.» Mit sechs Punkten aus drei Partien weisen die Lightnings eine makellose Bilanz aus.

Ottawa Senators – New Jersey Devils 1:3

Nico Hischier (New Jersey): 4 Schüsse, TOI 19:53 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Assist, 5 Schüsse, TOI 15:58 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 22:55 Min.



Die Schweizer Fraktion der New Jersey Devils ging als Sieger vom Eis. Nico Hischier, Timo Meier mit einem Assist und Jonas Siegenthaler gewannen auswärts bei den Ottawa Senators 3:1. Die Devils führen die Tabelle der Eastern Conference mit fünf Siegen aus sieben Partien an.

Weitere Schweizer Einsätze

Im Gegensatz zu Nashville gelang den Vancouver Canucks mit Pius Suter im vierten Spiel der erste Sieg. Bei den Florida Panthers kam der 3:2-Erfolg in der Verlängerung. Die Canucks gingen somit bereits zum dritten Mal in dieser Meisterschaft in die Overtime.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala standen nach drei Niederlagen in Serie ebenfalls unter Druck. Mit dem 4:1-Auswärtssieg bei den Montreal Canadiens gelang der Befreiungsschlag souverän. Fiala blieb für einmal ohne Skorerpunkt.

Auch Philipp Kurashev zählte mit den Chicago Blackhawks in der Nacht auf Freitag zu den Siegern (4:2 gegen die San Jose Sharks). (ram/sda)