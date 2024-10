Austin Czarnik (SCB), links, und Toni Rajala (EHCB), rechts, kämpfen um den Puck. Bild: keystone

Toni Rajala schiesst Biel im Derby gegen Bern zum Sieg

Der EHC Biel gewinnt in Bern 4:3 nach Verlängerung und feiert den dritten Sieg in Folge. Toni Rajala gelingt das entscheidende Tor.

Es war eine goldene Möglichkeit, die sich den Bielern mit Anbruch der Verlängerung in der Berner Postfinance Arena bot. Nach einem Beinstellen in den Schlusssekunden wurde SCB-Verteidiger Romain Loeffel mit einer 2-Minuten-Strafe belegt. Was bedeutete, dass die Seeländer die Überzeit mit einem Mann mehr würden beginnen können. Und die Bieler liessen sich die Chance nicht entgehen. Toni Rajala bezwang Adam Reideborn mit einem satten Schuss und sorgte mit den zwei gewonnenen Punkten für eine fürstliche Belohnung für den EHCB.

Die Berner waren die ganze Partie über weitgehend spielbestimmend gewesen. Nicht weniger als 46 Schüsse flogen auf das Tor von Biel-Goalie Harri Säteri. Der Finne zeigte aber eine starke Partie und liess die SCB-Offensivkräfte wiederholt verzweifeln. Nach Rückstand im ersten Drittel wendeten die Bieler die Partie bis in die 27. Minute zu ihren Gunsten. Berns Publikumsliebling Tristan Scherwey glich aber exakt bei Spielhälfte aus.

Danach vergab die Mannschaft von Jussi Tapola mehrere hochkarätige Chancen, erneut in Führung zu gehen. Etwas, das sich am Ende rächen sollte.

Bern - Biel 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) n.V.

15505 Zuschauer. - SR Borga/Tscherrig, Urfer/Bürgy. -

Tore: 3. (2:09) Sablatnig (Ritzmann, Füllemann) 1:0. 3. (2:53) Andersson (Hofer) 1:1. 8. Lindholm (Moser, Bader) 2:1. 23. Bachofner (Rajala, Tanner) 2:2. 27. Cunti 2:3. 31. Scherwey (Marchon, Baumgartner/Powerplaytor) 3:3. 62. Rajala (Sallinen) 3:4.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Bern, 3mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Rajala.

Bern: Reideborn; Loeffel, Lindholm; Untersander, Nemeth; Vermin, Kindschi; Füllemann; Moser, Bader, Marchon; Sablatnig, Graf, Ritzmann; Merelä, Baumgartner, Scherwey; Lehmann, Czarnik, Ejdsell; Schild.

Biel: Säteri; Lööv, Stampfli; Burren, Grossmann; Yakovenko, Christe; Delémont; Hofer, Andersson, Cunti; Kneubuehler, Sallinen, Müller; Bachofner, Tanner, Rajala; Cattin, Christen, Schläpfer; Reinhard.

Bemerkungen: Bern ohne Kahun und Kreis (beide verletzt), Biel ohne Brunner, Bärtschi, Haas (alle verletzt) und Heponiemi (überzähliger Ausländer). (lst/sda)