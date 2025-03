Meier trifft bei knappem Devils-Sieg – Kings verlieren trotz Fiala-Assist

Nur 39 Sekunden nach Meiers Tor erzielte der Schwede Jesper Bratt das 2:0. Mehr als den Anschlusstreffer schafften die Blue Jackets, die ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen mussten, nicht mehr. Die Devils liegen in der Rangliste der Eastern Conference nach wie vor auf Platz 6.

Das erste Tor der Devils, die vier der letzten fünf Partien gewannen, war eine Schweizer Produktion. Meier traf nach 13 Minuten im zweiten Drittel zum 1:0, Hischier war einer der Assistenten. Es war Meiers Tor Nummer 20 in der laufenden Meisterschaft. Der Ostschweizer schaffte diese Marke als dritter Schweizer nach Kevin Fiala und Nino Niederreiter in der NHL zum siebten Mal.

New Jersey befindet sich in der NHL weiter auf Playoff-Kurs. Die Devils mit Torschütze Timo Meier und Vorbereiter Nico Hischier gewinnen bei den Columbus Blue Jackets 2:1. Für den Appenzeller ist es ein besonderer Treffer.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Plötzlich scheint YB wieder wie der logische Meister

Abgesehen vom schwachen Saisonstart ist YB nach Punkten der beste Klub der Super League – und nach dem Sieg in Basel ist das Team von Trainer Giorgio Contini wieder an der Spitzengruppe dran. Damit ist der siebte Meistertitel in acht Jahren wieder in Reichweite.

Der FC Basel machte sich selbst und eigentlich auch den restlichen Teams, die sich im Schneckenrennen um den Meistertitel befinden, keinen Gefallen. Mit einem Sieg oder wenigstens einem Unentschieden am Sonntagnachmittag gegen YB hätte der FCB die Berner auf Distanz halten können und selbst an die Tabellenspitze springen oder den Rückstand auf Leader Servette zumindest halbieren. Doch es kam anders.