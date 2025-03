Nino Niederreiter wartet schon lange auf sein nächstes Tor. Bild: keystone

Jets feiern den nächsten Sieg – aber Niederreiters Torflaute hält an

Mehr «Sport»

Seattle – Winnipeg 2:3nV

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 4 Checks, 14:48 TOI

Die Winnipeg Jets bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Das Team mit Nino Niederreiter gewinnt bei den Seattle Kraken 3:2 nach Verlängerung.

Die Jets gerieten an der Nordwestküste der USA im ersten Drittel 0:2 in Rückstand, vermochten aber bis Mitte des zweiten Abschnitts auszugleichen. In der Verlängerung stellte Verteidiger Dylan Samberg den Sieg, den dritten in Folge, nach knapp zwei Minuten sicher. Niederreiter blieb ein weiteres Mal ohne Skorerpunkt. Der Bündner wartet nunmehr seit 13 Spielen auf einen Treffer.

In der Liga-Tabelle liegt Winnipeg wieder allein an der Spitze. Mit einem Spiel mehr haben die Jets zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Washington Capitals.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Vancouver – Utah 1:3

Pius Suter, 2 Schüsse, 2 Checks, 18:28 TOI

Vancouver mit Pius Suter musste sich nach zwei Siegen wieder geschlagen geben. Die Canucks verloren zuhause gegen den Utah Hockey Club, einen Konkurrenten im Kampf um einen Playoff-Platz, 1:3. Vancouver liegt in der Rangliste der Western Conference weiterhin auf Platz 8, dahinter folgen die punktgleichen St. Louis Blues und mit zwei Zählern weniger die Calgary Flames und Utah.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Colorado – Dallas 4:3nV

Lian Bichsel, 2 Schüsse, 6 Checks, 14:35 TOI

Auch die Dallas Stars gehörten in der Nacht auf Montag zu den Verlierern. Die Mannschaft mit Lian Bichsel unterlag den formstarken Colorado Avalanche in Denver 3:4 nach Verlängerung. Der Kanadier Cale Makar, der Verteidiger mit den meisten Skorerpunkten in der laufenden Saison, sorgte in der zusätzlichen Spielzeit nach 34 Sekunden für die Entscheidung. Die Avalanche gewannen acht ihrer letzten neun Partien. (abu/sda)