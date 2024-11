Nächste Niederlage für Roman Josi und die Nashville Predators. Bild: www.imago-images.de

Nashville und Los Angeles verlieren – Josi skort als einziger Schweizer

Die Nashville Predators mit Roman Josi kommen weiter nicht auf Touren, verlieren bereits zum neunten Mal und sind Schlusslicht der Western Conference. Auch Kevin Fiala erlebt mit den Los Angeles Kings einen unglücklichen Abend.

Colorado – Nashville 3:2 n.V.

Roman Josi 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Blocks, 26:42 TOI

Das 4:0 zuletzt gegen den Utah Hockey Club hätte der Beginn einer Aufholjagd der schlecht in die Saison gestarteten Predators sein sollen. Doch in der Nacht auf Dienstag folgte der nächste Dämpfer für die anfangs Saison hoch gehandelte Franchise aus Nashville. In Colorado setzte es eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung ab. Es war bereits die sechste Pleite aus den letzten acht Spielen und die vierte Niederlage in Serie auf fremdem Eis.

Die Entscheidung zugunsten des Heimteams fiel in der 3. Minute der Verlängerung. Zuvor hatten die Predators im Mitteldrittel eine frühe Führung aus der Hand gegeben und waren zu Beginn des letzten Abschnitts zum Ausgleich gekommen. Beim 2:2 gab Roman Josi den Assist. Für den Captain der Predators, der mit knapp 27 Minuten so viel Eiszeit erhielt wie kein anderer Spieler seines Teams, war es der zehnte Assist in dieser Saison.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Calgary – Los Angeles 3:1

Kevin Fiala 3 Schüsse, 1 Block, 16:27 TOI

Besser in Form sind die Los Angeles Kings. Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen musste jedoch auch das Team von Kevin Fiala als Verlierer vom Eis. Gegen die Calgary Flames resultierte ein 1:3.

Bis kurz vor der Schlusssirene konnten die Gäste aus dem Sunshine State auf Punkte hoffen. Ein Treffer von Kevin Rooney 20 Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Tor entschied die Partie. Fiala blieb zum dritten Mal in Serie ohne Skorerpunkt und wies eine Minus-1-Bilanz aus.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – Dallas 1:7

Die Dallas Stars überfahren die Pittsburgh Penguins gleich mit 7:1. Im ersten Drittel gelangen den Stars gleich sechs Tore, mit gerade einmal zwölf Schüssen auf das gegnerische Gehäuse.

Spieler des Spiels war Mason Marchment. Der Flügel von Dallas schoss selbst ein Tor und konnte vier weitere Treffer vorbereiten. Einen kurzen Arbeitstag erlebte deshalb unter anderem Joel Blomqvist. Bereits nach zehn Minuten und drei Gegentoren musste der Schlussmann von Pittsburgh das Eis wieder verlassen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Buffalo – Montreal 5:7

Die Montreal Canadiens konnten ebenfalls sieben Tore erzielen. Gegen die Buffalo Sabres setzten sich die Kanadier 7:5 durch.

Zehn Minuten vor Schluss lagen die Sabres noch mit 5:4 vorn. Doch dank eines Schlussfeuerwerks konnte sich Montreal den ersten Sieg nach sechs Niederlagen hintereinander sichern. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL