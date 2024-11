Zu Gast in München und ein Tanz für Raygun – die NFL-Aufreger der Woche

Die New York Giants und Carolina Panthers trafen in München aufeinander. Bild: www.imago-images.de

XXL-Choreo in München und ein Tanz für Raygun – die besten NFL-Momente der Woche

Am Sonntag fand bereits das dritte Jahr nacheinander ein Spiel in Deutschland statt. Beim Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants überraschte ein Schiedsrichter mit Deutschkenntnissen. Nach ihrem Rücktritt wurde für Raygun getanzt. Diese und weitere Geschichten wurden in Woche 10 der laufenden Saison geschrieben.

Deutschland sorgt in der NFL für Furore

Seit 2022 wird jedes Jahr mindestens ein Spiel der NFL in Deutschland ausgetragen. Wie bereits vor zwei Jahren wurde auch dieses Jahr in der Münchner Allianz Arena gespielt. Bei der Partie zwischen den Carolina Panthers und New York Giants gab es einige besondere Momente.

Vor dem Start des Spiels sorgten die Fans mit einer riesigen Choreografie für eine sehr spezielle Atmosphäre. In der NFL gibt es nahezu nie eine Choreo und dadurch sorgte dieses Bild für viele erstaunte Blicke in den USA.

Eine Choreografie ist eine Seltenheit in der NFL. Bild: keystone

Besonders viele Sympathiepunkte sammelte der Schiedsrichter des Spiels, als er eine Strafe auf Deutsch bekanntgab. Für diese Aktion erhielt Shawn Hochuli einen extra Applaus im ausverkauften Stadion.

Das Spezielle an dieser Situation war, dass bereits der Vater von Shawn Hochuli vor 19 Jahren in Mexiko für eine ähnliche Aktion sorgte. Damals sprach Ed Hochuli eine Strafe auf Spanisch aus.

Auch viele deutsche Berühmtheiten waren in München vor Ort. Für Manuel Neuer, Torwart von Bayern München, gab es vor dem Spiel noch eine kleine Extraaufgabe. Er durfte mit der Trommel der Carolina Panhers die Partie einläuten.

Das Spiel gewannen die Carolina Panthers in der Verlängerung. Nachdem die New York Giants nach einem 7:17-Rückstand nochmals ausgleichen konnten, sorgte Eddy Pineiro mit einem Field Goal für die Entscheidung in der Verlängerung. Für die Panthers ist es der dritte Saisonsieg, während New York weiterhin bei zwei Siegen bleibt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Ravens und Bengals sorgen für eine Riesenshow

Bereits am Donnerstag lieferten die Baltimore Ravens und die Cincinnati Bengals eine fantastische Partie. Die Ravens konnten das Spiel mit 35:34 für sich entscheiden. Vor dem letzten Viertel lagen die Bengals noch mit 21:14 in Führung, bevor es im letzten Abschnitt noch zu einem wilden Spektakel mit fünf Touchdowns kam.

Tylan Wallace startete die Show im vierten Viertel mit einem Touchdown für Baltimore über 84 Yards. Daraufhin gelang den Ravens durch Mark Andrews ein weiterer Touchdown.

Cincinnati antwortete mit einem Touchdown über 70 Yards von Ja'Marr Chase. Der Widereceiver der Bengals konnte insgesamt elf Catches, zwei Touchdowns und 264 Yards verzeichnen.

Damit aber noch nicht genug. Die Ravens gingen erneut in Führung und wieder konnten die Bengals per Touchdown nachziehen. Anstatt per Extrapunkt auszugleichen, entschieden sich die Gäste für eine «Two-Point-Conversion». Der Versuch, das Spiel mit einem Zwei-Punkte-Gewinn zu entscheiden, missriet jedoch und so feierten die Ravens ihren siebten Saisonsieg.

Lamar Jackson konnte aufseiten der Ravens den Ball insgesamt über 290 Yards werfen, viermal erreichte er einen Mann in der Endzone. Auf der Gegenseite gelangen Joe Burrow ebenfalls vier Touchdown-Pässe und Würfe über insgesamt 428 Yards.

Bereits Anfang Oktober lieferten sich die beiden Teams eine grosse Schlacht, in welcher die Ravens ebenfalls als Sieger vom Rasen gingen. Sie gewannen damals in Cincinnati mit 41:38 nach Verlängerung.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Dank absurdem Ende bleiben Chiefs ungeschlagen

Nach neun Spielen stehen die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes immer noch mit einer makellosen Bilanz da. Gegen die Denver Broncos musste der aktuelle Super-Bowl-Champion allerdings sehr zittern und brauchte eine ordentliche Portion Glück. So wurde ein Field Goal kurz vor Schluss von den Denver Broncos nicht verwandelt. Linebacker Leo Chenal konnte den Kick von Will Lutz blocken und sicherte den Chiefs damit den 16:14-Sieg.



Zwischenzeitlich waren die Denver Broncos mit 14:3 in Führung. Doch Kansas City konnte den Motor nochmals genug früh anwerfen und sechs Minuten vor dem Ende zum ersten Mal die Führung übernehmen. Kansas City ist das erste Team seit 2020, welches mit neun Siegen in die Saison startete. Vor vier Jahren gewannen die Pittsburgh Steelers gar die ersten ihrer elf Spiele. Saisonübergreifend feierten die Chiefs bereits 15 Siege in Serie. Die Denver Broncos weisen nach zehn Saisonspielen eine ausgeglichene Bilanz auf.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Drama in Washington

Die Washington Commanders und die Pittsburgh Steelers lieferten sich einen harten Kampf, mit dem besseren Ende für Pittsburgh. Die Steelers gewinnen das Spiel mit 28:27. Kurz vor Schluss konnte das Team aus Pennsylvania den Sieg dank eines ärgerlichen Fouls von Washington gewinnen. Rookie-Lineman Johnny Newton sprang beim vierten Versuch der Steelers zu früh los und sorgte dafür, dass Pittsburgh den Ball nicht mehr hergeben musste.

Für den Höhepunkt des Spiels sorgte George Pickens. Der Wide Receiver der Steelers eröffnete das Skore mit einem herrlich gefangenen Pass von Russell Wilson.



Für Pittsburgh ist es der vierte Sieg in Serie. Mit einer Bilanz von sieben Siegen und zwei Niederlagen sehen die Chancen für eine Playoffqualifikation bei den Steelers zuvorkommend aus. Auch für Washington ist weiterhin alles möglich. Das Team aus der amerikanischen Hauptstadt feierte bisher ebenfalls sieben Siege. Allerdings weisen die Commanders bereits drei Niederlagen auf.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Es wird für Raygun getanzt

In der letzten Woche wurde die Sportwelt erschüttert. Die Breakerin Raygun gab bekannt, dass sie ihre Karriere beenden wird. Camryn Bynum der Minnesota Vikings nutzte nach einer gefangenen Interception die Gunst der Stunde und imitierte den Auftritt von Raygun an den Olympischen Spielen.

Die Minnesota Vikings gewannen das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars 12:7 und feierten damit den siebten Sieg in der laufenden Saison. Vikings-Kicker John Parker Romo versenkte in seinem ersten Spiel in der NFL jedes seiner vier Field Goals.

Beide Teams sorgten offensiv für wenig Spektakel. Besonders die Quarterbacks erwischten keinen starken Tag. Sam Darnold aufseiten von Minnesota warf drei Interceptions kurz vor der gegnerischen Endzone und Mac Jones bei den Jaguars verlor in den letzten drei Drives den Ball nach zwei Interceptions und einem Fumble jeweils wieder an die Verteidigung von Minnesota.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Detroit gewinnt in der letzten Sekunde

Lange Zeit sah es danach aus, als könnten die Houston Texans gegen die Detroit Lions einen überraschenden Sieg einfahren. Zur Halbzeit lagen die Texans mit 23:7 in Führung. Allerdings erzielte Houston in der zweiten Hälfte keine Punkte mehr. Jake Bates entschied das Spiel mit einem Field Goal aus 52 Yards bei auslaufender Zeit für Detroit und vollendete damit die grosse Aufholjagd.

In den ersten drei Vierteln lieferte Jared Goff eine katastrophale Leistung. Insgesamt fünfmal landete ein Pass vom Quarterback der Detroit Lions bei einem gegnerischen Verteidiger. Es ist das erste Mal seit 2012, dass ein Team trotz fünf Interceptions das Spiel trotzdem gewinnt. Detroit steht weiterhin an der Spitze der NFC.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Cowboys werden von Philadelphia überfahren

Weiterer harter Rückschlag für die Dallas Cowboys. Gegen die Philadelphia Eagles kassierte Dallas eine 6:34-Niederlage. Im gesamten Spiel gelangen den Cowboys nur 146 Yards. Cooper Rush, der den verletzten Dak Prescott vertrat, konnte bei 23 Passversuchen den Ball nur für 45 Yards werfen und verlor ihn zweimal an den Gegner.

Einen Sahnetag erlebte dagegen Jalen Hurts. Der Spielmacher der Eagles warf und lief jeweils zu zwei Touchdowns. Es ist bereits das 23. Mal, dass Hurts in einem Spiel mindestens ein Touchdown-Pass sowie -Lauf gelingt. Das ist Rekord bei der Franchise aus Philadelphia. Mit dem fünften Sieg in Folge übernehmen die Eagles die Führung in der NFC South. Für Dallas werden die Playoffs nach der sechsten Niederlage im neunten Spiel immer unwahrscheinlicher.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Bereits letzte Woche sorgten die Eagles für Schlagzeilen: Spektakuläres Solo und ein Kelce-Ausraster – 7,5 Aufreger vom NFL-Wochenende

Jets gehen in Arizona unter

Auch für die New York Jets und Quarterback Aaron Rodgers rücken die Playoffs in weite Ferne. Gegen die Arizona Cardinals kassierten sie eine 6:31-Niederlage. Den Jets gelang im ganzen Spiel kein einziger Touchdown. Es ist bereits die siebte Niederlage für die New Yorker.

Für Kyler Murray war es ein hervorragender Abend. Der Quarterback der Arizona Cardinals warf einen Touchdown und lief zweimal selber in die Endzone. Nur zwei seiner 24 Pässe wurden nicht gefangen.

Einen kurzen Schocker gab es für Arizona im zweiten Viertel als Murray mit voller Wucht von Quincy Williams umgerannt wurde. Murray beschrieb die Szene wie folgt: «Von einem Augenblick auf den anderen lag ich plötzlich am Boden.»

Mit dem sechsten Saisonsieg stehen die Cardinals weiterhin auf dem ersten Rang in der NFC West und sind damit weiterhin voll im Playoffrennen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Die weiteren Highlights

Die besten Szenen vom Sonntag. Video: YouTube/NFL

Die Resultate

Hier geht's zu den Tabellen und zum Playoff Picture.