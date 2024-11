In der Verlängerung schiesst Philipp Kurashev die Blackhawks zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

Kurashev trifft in Verlängerung zum Sieg – Meier sorgt mit Eigentor für Devils-Niederlage

Zwei Schweizer entscheiden in der Nacht auf Montag Spiele in der National Hockey League (NHL). Philip Kurashev schiesst Chicago zum Sieg, ein Eigentor von Timo Meier weist New Jersey den Weg in die Niederlage.

Mehr «Sport»

Chicago – Minnesota 2:1

Philipp Kurashev 1 Tor, 1 Schuss, 17:00 TOI

Philip Kuraschew markierte in der zweiten Minute der Verlängerung das 2:1-Siegtor für die Blackhawks gegen Minnesota. Es war sein drittes Saisontor – und zum dritten Mal in der NHL entschied er eine Verlängerung.

Als Center der zweiten Sturmlinie – und nicht mehr, wie letzte Saison, in der ersten Linie neben Connor Bedard – lief es Kurashev bislang noch nicht super. «Aber auch das Team bringt es sehr oft noch nicht hin, über 60 Minuten konstant gut zu spielen. Diesmal (gegen Minnesota Wild) hat sich das nicht gerächt. Aber leisten kannst du dir derartige Schwankungen in der NHL nicht.»

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New Jersey – San Jose 0:1

Nico Hischier, 3 Schüsse, 23:27 TOI

Timo Meier, 2 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 19:25 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Checks, 1 Block, 16:50 TOI

Eine tragische Schlüsselfigur war Timo Meier bei der 0:1-Heimniederlage der New Jersey Devils gegen die San Jose Sharks. In der 17. Minute fälschte Meier einen Pass vors Tor von Nico Sturm mit dem Schlittschuh ins eigene Netz. «Das war natürlich unglücklich», so Meier, «aber wir hätten noch lange Zeit gehabt, das Ergebnis zu korrigieren.»

Dass dies nicht gelang, lag an Goalie MacKenzie Blackwood, der mit 44 Paraden zu seinem 11. NHL-Shutout kam. Blackwood ist vor der letzten Saison von den New Jersey Devils abgeschoben worden. (nih/sda)