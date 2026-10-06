Zum siebten Mal gewinnt Novak Djokovic das Turnier in China. Bild: keystone

Finalgegner gibt auf – Novak Djokovic gewinnt seinen 1. Titel des Jahres

Novak Djokovic gelingt der erste Turniersieg seit elf Monaten. Die serbische Weltnummer 11 setzt sich beim ATP-500-Turnier in Peking im Final gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 9) durch.

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Djokovics Gegner de Minaur musste zu Beginn des zweiten Satzes wegen einer Beinverletzung aufgeben. Zuvor hatten sich die zwei Spieler im ersten Durchgang einen Match auf Augenhöhe geliefert – mit dem besseren Ende für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger, der das Tiebreak mit 7:3 zu seinen Gunsten entschied.

A heartbreaking end 💔 Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury 😔 #ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Mit seinem 102. ATP-Turniersieg, dem siebten in Peking und dem ersten seit November 2025 in Athen, schloss der 39-jährige Djokovic bis auf einen Titel zu Roger Federer auf. Erster in dieser Liste ist der Amerikaner Jimmy Connors mit 109 Turniersiegen.

In Peking, wo er einzig 2008 an den Olympischen Spielen eine Niederlage einstecken musste, gelangen Djokovic erstmals seit dem Masters 2023 wieder Siege gegen drei Top-10-Spieler in Serie (Alexander Zverev, Daniil Medwedew und de Minaur). Zudem ist der Serbe der älteste Spieler, der ein ATP-Turnier gewinnt, seit Ken Rosewall. Der Australier war 1977 bei seinem Triumph in Hongkong 43-jährig. (nih/sda/afp)