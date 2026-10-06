sonnig22°
DE | FR
burger
Sport
Novak Djokovic

Novak Djokovic gewinnt 1. Titel des Jahres – Finalgegner gibt auf

Novak Djokovic, of Serbia, kisses the trophy after winning the men&#039;s singles final match against Alex De Minaur, of Australia at the China Open tennis tournament in Beijing, Tuesday, Oct. 6, 2026 ...
Zum siebten Mal gewinnt Novak Djokovic das Turnier in China.Bild: keystone

Finalgegner gibt auf – Novak Djokovic gewinnt seinen 1. Titel des Jahres

Novak Djokovic gelingt der erste Turniersieg seit elf Monaten. Die serbische Weltnummer 11 setzt sich beim ATP-500-Turnier in Peking im Final gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 9) durch.
06.10.2026, 15:1806.10.2026, 15:40

Djokovics Gegner de Minaur musste zu Beginn des zweiten Satzes wegen einer Beinverletzung aufgeben. Zuvor hatten sich die zwei Spieler im ersten Durchgang einen Match auf Augenhöhe geliefert – mit dem besseren Ende für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger, der das Tiebreak mit 7:3 zu seinen Gunsten entschied.

Mit seinem 102. ATP-Turniersieg, dem siebten in Peking und dem ersten seit November 2025 in Athen, schloss der 39-jährige Djokovic bis auf einen Titel zu Roger Federer auf. Erster in dieser Liste ist der Amerikaner Jimmy Connors mit 109 Turniersiegen.

In Peking, wo er einzig 2008 an den Olympischen Spielen eine Niederlage einstecken musste, gelangen Djokovic erstmals seit dem Masters 2023 wieder Siege gegen drei Top-10-Spieler in Serie (Alexander Zverev, Daniil Medwedew und de Minaur). Zudem ist der Serbe der älteste Spieler, der ein ATP-Turnier gewinnt, seit Ken Rosewall. Der Australier war 1977 bei seinem Triumph in Hongkong 43-jährig. (nih/sda/afp)

Medwedew schiesst Fan ab und wird disqualifiziert – Djokovic in Peking im Final
Medwedew schiesst Fan ab und wird disqualifiziert – Djokovic in Peking im Final
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic
1 / 26
Alle Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic
US Open 2023: Djokovic – Medwedew 6:3, 7:6, 6:3.
quelle: keystone / justin lane
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Auslöschen»: Trump sorgt mit Iran-Aussage zu Los Angeles für Aufsehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Fahrer warnen, Medien spotten – Formel 1 hat mit den neuen Motoren noch immer Probleme
Das Schlimmste, was in einem Formel-1-Auto mit rund 1000 PS passieren kann, ist Kontrollverlust. Fahrer fürchten das erst recht nach der Farce von Malaysia. Viel Zeit zur Fehlersuche bleibt nicht.
Die Wetterprognosen dürften die Formel-1-Bosse nur bedingt aufatmen lassen. Regenwahrscheinlichkeit für den Renntag in Singapur: Nur 30 Prozent. Womöglich soll es aber in den Abendstunden gewittern. Und das Nachtrennen wird um 20 Uhr (14 Uhr Schweizer Zeit) gestartet. Droht der Motorsport-Königsklasse etwa das nächste «Lego-Rennen»? Die Farce von Malaysia bedarf schnellster Aufarbeitung.
Zur Story