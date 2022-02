Den Sieg sicherten sich die Schwedinnen mit dem Schweizer Schiesstrainer Jean-Marc Chabloz. Silber ging an die Russinnen, Bronze an Deutschland . Die Favoritinnen aus Norwegen verpassten das Podest um 13 Sekunden. (ram/sda)

«Ich hoffe, Irene kann sich gut erholen», sagte Selina Gasparin im SRF. Für die 37-jährige Silbermedaillengewinnerin von Sotschi 2014 im Einzel wäre es das letzte Rennen bei Olympischen Spielen gewesen. «Das ist extrem bitter, wenn man plötzlich sieht, dass es einer Mannschaftskollegin so schlecht geht.» So wurde aus dem Abschied in der Loipe nichts.

Die Schweizer Biathletinnen mussten die Staffel bereits auf dem ersten Teilstück aufgeben: Irene Cadurisch traf nicht in der Wechselzone ein. Gold ging an Schweden.

Ausgerechnet Mbappé erlöst PSG in letzter Sekunde – ManCity führt Sporting vor

Paris Saint-Germain gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League dank eines Treffers von Kylian Mbappé in letzter Sekunde 1:0 und verhindert damit, dass Lionel Messi zur tragischen Figur wird.

Ein grosser Moment hat gereicht: Dank eines Geniestreichs von Kylian Mbappé in der vierten Minute der Nachspielzeit hat Paris Saint-Germain das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mit 1:0 gewonnen. Zuvor rannten die Franzosen pausenlos an, doch Gästekeeper Thibaut Courtois zeigte immer wieder grandiose Paraden. Auch in der 62. Minute, als Lionel Messi per Penalty am Belgier scheiterte.