Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 25 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / gregory bull

Olympia-Programm: Das läuft am Sonntag in Peking

Die Highlights

Ski alpin: Abfahrt Männer

Aus Schweizer Sicht steht der erste grosse Höhepunkt im Programm. Die Vertreter von Swiss-Ski um Beat Feuz und Marco Odermatt dürfen sich in der Abfahrt (Start ist um 04.00 Uhr) berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Feuz stand in dieser Saison bereits fünfmal auf dem Podest und siegte zuletzt in Kitzbühel, Odermatt wurde dreimal Zweiter und auch Niels Hintermann schaffte es zweimal aufs Podest. Zum Spielverderber, dies zeigten die Trainings, könnte auf der erstmals befahrenen Piste der Wind werden.



Die Startnummern der Schweizer:

3 Niels Hintermann

13 Beat Feuz

17 Marco Odermatt

30 Stefan Rogentin​

Skispringen: Normalschanze Männer

Alle vier Schweizer qualifizierten sich für den Bewerb, der um 12.00 Uhr losgeht. Gespannt sein darf man auf das Abschneiden von Simon Ammann. Der vierfache Olympiasieger nimmt an seinen siebten Olympischen Spielen teil und überzeugte in der Qualifikation ebenso wie Gregor Deschwanden. Mit dabei sind auch Teamleader Killian Peier und Dominik Peter.

Simon Ammann bei seinen siebten Olympischen Spielen. Bild: keystone

Die weiteren Schweizer Einsätze am Sonntag

Langlauf

Ohne Dario Cologna tritt das Schweizer Team zum Skiathlon an, dem Rennen über je 15 km klassisch und Skating. Jonas Baumann, Candide Pralong und Jason Rüesch dürften im Kampf um die Medaillen, der um 08.00 Uhr beginnt, chancenlos sein.

Im Skiathlon der Frauen machten einige Teilnehmerinnen unfreiwilligen Schneekontakt. Bild: keystone

Eishockey

Die Schweizer Frauen-Nati trifft um 14.10 Uhr im dritten Vorrundenspiel auf die USA. Gegen die Amerikanerinnen, die vor vier Jahren in Pyeongchang Gold gewonnen haben, ist die Schweiz klare Aussenseiterin, der erste Sieg an diesem Turnier ist nicht realistisch. Die Viertelfinals haben aber ohnehin alle fünf Teams der Gruppe A auf sicher.

Das Nationalteam der Männer bestreitet um 11.15 Uhr ein Trainingsspiel gegen Finnland.

Curling

Um ihre kleine Chance auf den Halbfinal-Einzug und damit die zweite Medaille nach Silber 2018 im Mixed-Wettbewerb zu wahren, sind Jenny Perret und Martin Rios auf Siege angewiesen. Am Sonntag spielt das Duo gegen Australien (07.05 Uhr) und gegen die USA (13.05 Uhr). Selbst bei zwei Erfolgen könnten die Schweizer aber ausscheiden.

Perret und Rios müssen zwingend siegen. Bild: keystone

Snowboard

Ihren ersten Auftritt in Peking haben Jonas Bösiger und Nicolas Huber. Das Duo bestreitet ab 05.30 Uhr die Qualifikation im Slopestyle.

Bereits den Final in dieser Disziplin absolviert ab 02.30 Uhr Ariane Burri. Die Luzernerin schaffte es als Zwölfte gerade noch in die Entscheidung und sagte erfreut: «Ich hatte keine Erwartungen und wollte hier lediglich Erfahrungen sammeln. Umso glücklicher bin ich, dass es gereicht hat.»

Ariane Burri springt über die chinesische (Schnee)mauer. Bild: keystone

Eisschnelllauf

Ebenfalls sein erstes Rennen bestreitet Eisschnellläufer Livio Wenger über die 5000 m. Sein Fokus gilt aber dem Massenstartrennen zum Abschluss der Spiele. Er wird um ca. 09.55 Uhr im Einsatz stehen.

Vor vier Jahren verpasste Wenger die Medaillen. Bild: KEYSTONE

Die weiteren Medaillen-Entscheidungen

13.40 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste Frauen.

14.15 Uhr: Rodeln, Männer.

(ram/sda)

