«Es war die Hölle» – Russische Eisschnellläuferin quält sich «halb bewusstlos» ins Ziel

Die Aufmerksamkeit nutzte die russische Fähnenträgerin der Eröffnungsfeier, um ausgiebig gegen die Spiele in Peking zu poltern. «In der Halle ist die Stimmung noch okay. Aber sonst? Überall muss man Maske tragen, man kann nichts machen, man erkennt niemanden», polterte die Olympia-Athletin.

Dann fuhr Fatkulina fort: «Ich fühlte mich, als sei ich im Sommer 30 Minuten mit dem Fahrrad bergauf gefahren. Ich erreichte die Ziellinie in einem halb-bewusstlosen Zustand.» Die Russin wurde am Ende 13. Nach ihrem Schwächeanfall stellte sie sich eine Frage. «Warum mache ich das, warum nicht einfach Curling?» Der genaue Grund für den Zusammenbruch ist noch nicht bekannt.

Olga Fatkulina wirkte nach dem 1000-Meter-Final im Eisschnelllauf wie weggetreten. Nach ihrer Zieleinfahrt warf sich die 32-jährige Russin direkt auf den Boden. Kurze Zeit später äusserte sie bei der russischen Webseite «Championat» ihren Gemütszustand. «Ich kann mich an die letzten 300 Meter überhaupt nicht mehr erinnern – es war die Hölle für mich», so die Weltmeisterin von 2013.

Totaler Triumph für die Schweizer Skicrosser: Ryan Regez und Alex Fiva feiern einen Doppelsieg und sichern sich Gold und Silber. Der 29-jährige Berner Oberländer Regez krönt sich zum Olympiasieger.

Die Taktik von Ryan Regez ging auch im Final voll auf. Nach einem kontrollierten Start setzte er sich in den ersten Wellen an die Spitze des Vierer-Feldes, von der er sich nicht mehr verdrängen liess. Mit dem letztlich souveränen Start-Ziel-Sieg wurde er seiner Favoritenrolle gerecht; der Wengener mit britischen Wurzeln hat in dieser Saison bereits drei Weltcup-Siege gefeiert und liegt in der Weltcup-Wertung an der Spitze.