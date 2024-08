Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 85 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Julian David hängt sich rein. quelle: keystone / michael reaves

Angelica Moser springt um eine Medaille – das läuft am Mittwoch in Paris

Die Highlights

Moser springt um Gold

Die Europameisterin und neue Schweizer Rekordhalterin im Stabhochsprung, Angelica Moser, hat sich mit übersprungenen 4,88 m auf ein höheres Level gehievt. In der Qualifikation war sie souverän, fast nicht gefordert und mit den Britinnen Molly Caudery und Holly Bradshaw scheiterten zwei grosse Konkurrentinnen dort bereits. Trotzdem bleibt das Feld stark. Aber wenn sie ihre Leistung abruft, kann Moser in Paris gar um Gold springen.

Bild: keystone

Olympia-Premiere von Dominic Lobalu

In Rom wurde Dominic Lobalu für die Schweiz noch Europameister über 10'000 Meter. Bei den Olympischen Spielen muss er aufgrund einer Weisung des IOC aber für das internationale Flüchtlingsteam starten. Trotzdem dürften beim Vorlauf über 5000 Meter auch viele Schweizer Herzen für den 25-Jährigen schlagen. Der Final findet dann erst am Samstag statt.

Bild: keystone

Klappt's heute mit dem Wind?

Am Dienstag konnte das Medal Race aufgrund von mangelndem Wind bei Marseille nicht durchgeführt werden. So segelt Maud Jayet heute (12.13 Uhr) um eine Medaille. Das Medal Race nimmt sie als Vierte in Angriff. Im Abschlussrennen der besten zehn werden doppelte Punkte verteilt, pro Rang gibt es also zwei Zähler. Jayet startet mit einem Rückstand von fünf Punkten auf die drittplatzierte Norwegerin Line Flem Höst, Gold und Silber sind schon vergeben.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Spektakuläre Bilder im Park

Gestern lieferten die Mädchen – die älteste Medaillengewinnerin war 16 Jahre alt – bereits einen tollen Wettbewerb und auch heute dürfen sich Skateboard-Fans auf spektakuläre Bilder gefasst machen. Sowohl Qualifikation (12.30 Uhr) als auch Final (17.30 Uhr) im Park stehen heute auf dem Programm.

Bild: keystone

Die 23 Medaillen-Entscheidungen am Mittwoch

7.30 Uhr

Gehen, Mixed, Team-Wettkampf 35 km

12.50 Uhr

Sportklettern, Frauen, Speed

12.13 Uhr

Segeln, Frauen, ILCA 6

🇨🇭 mit Maud Jayet

13.13 Uhr

Segeln, Männer, ILCA 7

14.40 Uhr

Segeln, Mixed, 470

🇨🇭 mit Yves Mermod/Maja Siegenthaler



15.00 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 61 kg

15.40 Uhr

Segeln, Nacra 17

17.30 Uhr

Skateboard, Männer, Park

18.15 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Stabhochsprung

🇨🇭 mit Angelica Moser



18.33 Uhr

Rad Bahn, Männer, Teamverfolgung

19.28 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Teamverfolgung

19.30 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 49 kg

19.30 Uhr

Synchronschwimmen, Teams, Akrobatik

19.55 Uhr

Ringen, Männer, Greco bis 77 kg

20.30 Uhr

Ringen, Männer, Greco bis 97 kg

20.25 Uhr

Leichtathletik, Männer, Diskuswurf

21.15 Uhr

Ringen, Frauen Freistil bis 50 kg

21.19 Uhr



Taekwondo, Frauen, bis 49 kg

21.20 Uhr

Leichtathletik, Männer, 400 m

21.37 Uhr

Taekwondo, Fliegengewicht Männer (bis 58 kg)

21.43 Uhr

Leichtathletik, Männer, 3000 m Steeple

22.34 Uhr

Boxen, Männer, Welltergewicht (bis 63,5 kg)

Sofiane Oumiha (FRA) - Erislandy Alvarez Borges (CUB)



22.51 Uhr

Boxen, Männer, Halbschwergewicht (bis 80 kg)

Nurbek Oralbai (KAZ) - Aleksander Chyschnijak (UKR)​

Weitere Schweizer Einsätze

10 Uhr

Sascha Lehmann: Sportklettern Boulder & Lead, Halbfinal Lead

10.15 Uhr

Ditaji Kambundji: Leichtathletik, 100 m Hürden, 1. Runde

ab 11.06 Uhr

Albane Valenzuela, Morgane Métraux: Golf, 1. Runde

11.10 Uhr

Jonas Raess sowie Dominic Lobalu (startet für Flüchtlingsteam): Leichtathletik, 5000 m, 1. Runde

ab 12.13 Uhr

Elena Lengwiler: Segeln, Formula Kite, 13., 14., 15. und 16. Wettfahrt

19.13 Uhr

Jason Joseph: Leichtathletik, 110 m Hürden, Halbfinal