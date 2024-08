So viel Geld soll «Olympia-Maskottchen» Snoop Dogg in Paris verdienen

Der Sender NBC hat Snoop Dogg nämlich wie schon vor drei Jahren als Olympia-Berichterstatter engagiert. Während er bei den Spielen in Tokio aber noch aus dem Studio in den USA moderierte, ist er dieses Mal mitten im Geschehen. Und soll dafür einen ordentlichen Batzen Geld verdienen.

Athletin nach Wettkampf in der Seine erkrankt – Team zieht sich zurück

Die Wasserqualität der Seine ist ein grosses Problem bei den Olympischen Spielen. Nun ist eine Triathletin erkrankt.

Die belgische Triathletin Claire Michel ist nach ihrer Teilnahme am Olympia-Einzelwettbewerb in der Seine erkrankt. Dies gab das Belgische Olympische Komitee (BOIC) am Sonntag in einer Stellungnahme bekannt.