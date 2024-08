Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 87 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Omari Jones haut's gegen Asadkhuja Muydinkhujaev den Nuggi raus! quelle: keystone / mohammed badra

Happy End für Lobalu nach Sturz-Drama – Ditaji Kambundji braust in den Halbfinal

Die Medaillenentscheidungen und die Schweizer Einsätze in der Leichtathletik an den Olympischen Spielen in Paris vom Mittwoch, 7. August.

Sturz-Drama um Lobalu

Der erste Vorlauf über 5000 m endete turbulent. Mittendrin im Geschehen: Dominic Lobalu, der im Alltag für die Schweiz startet und bei den Olympischen Spielen in Paris als Mitglied des Flüchtlingsteams antritt.

Lobalu stürzte auf der Zielgeraden. Aber er kam deshalb zu Fall, weil sich zwei Gegner vor ihm verhakten und stürzten, Lobalu konnte nicht ausweichen. Die Funktionäre entschieden deshalb, da ihn keine Schuld traf, dass Dominic Lobalu im Final am Samstagabend starten darf.

Die letzte Runde mit dem Sturz bei 0:53 Min. Video: SRF

Keinen zweiten Einsatz erhält Jonas Räss. Er war im anderen 5000-m-Vorlauf als Zwölfter in 13:55.04 Minuten zu langsam.

Ditaji Kambundji mit Luft nach oben

Ditaji Kambundji hat die erste Hürde übersprungen. Die 22-jährige Bernerin schaffte es auf direktem Weg in die Halbfinals über 100 m Hürden am Freitag. Kambundji startete gut, büsste im Finish aber einige Zehntel auf zwei Kontrahentinnen ein, die vor ihr über die Ziellinie liefen.

Bild: keystone

«Es war sicher nicht der perfekte Lauf», sagte sie im SRF. 12,81 Sekunden reichten der Schweizerin zum Weiterkommen, die nach einer komplizierten Vorbereitung mit Oberschenkel-Problemen zufrieden war. «Ich bin mega erleichtert, konnte schmerzfrei und mit Vertrauen laufen. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen in diesem tollen Stadion.»

Gold geht nach Spanien

Da gehen sie. Bild: keystone

Die olympische Premiere des Teamwettkampfs über 35 Kilometer im Gehen wird zur Beute eines spanischen Duos. Maria Perez und Alvaro Martin gewinnen mit 51 Sekunden Vorsprung auf Ecuador, Bronze geht mit 1:07 Minute Rückstand an Australien. (ram)