Mit starken Leistungen führte Simone Biles die USA im Teammehrkampf zu Gold. Bild: keystone

Simone Biles und USA überragend zu Gold im Teammehrkampf – dramatischer Kampf um Bronze

Das war die pure Dominanz! Simone Biles und die USA sichern sich mit 171,296 Punkten im Teammehrkampf der Kunstturnerinnen Gold. Dabei distanzieren Biles, Jade Carey, Jordan Chiles und Sunisa Lee die Konkurrenz um 5,8 und mehr Punkte. Damit holt sich die 27-jährige Biles ihr 5. Olympia-Gold, nachdem die Olympischen Spiele in Tokio für die Überturnerin zum Albtraum geworden waren. Ihre Dämonen, über die sie auch in ihrer kürzlich erschienenen Doku «Simone Biles Rising» spricht, scheint sie nun aber endgültig bezwungen zu haben.

Trotz angeschlagener Wade zeigte Simone Biles einen hervorragenden Sprung. Video: SRF

An allen vier Geräten (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) wurde Biles mit mindestens 14,36 Punkten bewertet. Sie musste nach ihrer erlittenen Wadenverletzung in der Qualifikation nicht einmal volles Risiko gehen, um mit 14,9 Zählern beim Sprung die zweitbeste Bewertung aller Turnerinnen im Wettbewerb zu erhalten. Einzig die Brasilianerin Rebeca Andrade übertraf sie mit 15,1 Punkten noch. Es sind beste Voraussetzungen, dass Biles auch in den Einzel-Wettkämpfen überall um den Sieg mitturnen kann.

Platz zwei sicherte sich in einem bis zum letzten Gerät spannenden Kampf Italien mit 165,494 Punkten. Dahinter schob sich Brasilien am Ende dank des hervorragenden Sprungs von Andrade noch vor Grossbritannien, das nach drei der vier Geräte noch einen Vorsprung von über zwei Zählern auf die Südamerikanerinnen gehabt hatte. (nih)