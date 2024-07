War es sein letztes Spiel an Olympia? Vor Paris wollte Stan Wawrinka nichts ausschliessen. Bild: keystone

Wawrinka scheitert an Aufschlag-Monster Popyrin – alle Schweizer im Tennis ausgeschieden

Stan Wawrinka verabschiedet sich von Olympia. Der Waadtländer verliert das Zweitrundenspiel gegen den Australier Alexei Popyrin 4:6, 5:7.

Stan Wawrinka unterliegt in der 2. Runde des olympischen Tennisturniers 4:6, 5:7 gegen Alexei Popyrin. Der 39-jährige Waadtländer startete denkbar schlecht und liess sich direkt im ersten Aufschlagspiel breaken. Danach agierte er bei eigenem Service aber lange souverän – nur konnte er den grossgewachsenen Australier bei dessen Aufschlag ebenfalls nicht gefährden. Wawrinka kam zu keiner einzigen Breakchance, was auch daran lag, dass der 24-jährige Popyrin acht Asse schlug.

So dauerte es bei grosser Hitze bis zum Stand von 5:5 im zweiten Satz, bis es in Roland Garros wieder zu einem Breakball kam. Diesen nutzte Popyrin, bevor er dann bei eigenem Aufschlag nach anderthalb Stunden für die Entscheidung sorgte.

So verabschiedet sich Stan Wawrinka erneut früh aus dem olympischen Tennisturnier. Die Olympischen Spiele brachten «Stan the Man» 2008 in Peking mit dem Gewinn der Goldmedaille im Doppel mit Roger Federer zwar ein riesiges Highlight. Im Einzel lief es Wawrinka im Zeichen der fünf Ringe indes nie nach Wunsch: 2008 in Peking verlor er in der 2. Runde gegen Jürgen Melzer aus Österreich 4:6, 0:6. Vier Jahre später in London verlor Wawrinka in der Startrunde gegen Andy Murray. In Rio und in Tokio fehlte Wawrinka aus verschiedenen Gründen. Und diesmal, im Stade Roland-Garros, spielte ihn Alexei Popyrin aus, die Nummer 69 der Weltrangliste. Ob es seine letzte Olympia-Teilnahme ist, wollte Wawrinka vor dem Turnier nicht definitiv sagen.

Stan Wawrinka schnitt am Olympiaturnier ähnlich ab wie an vielen Turnieren im letzten Jahr. Seit Ende August 2023, seit dem US Open 2023, gewann Wawrinka an keinem Turnier mehr zwei Einzel. Gegner Alexei Popyrin zeigte vor vollen Rängen – mit einem Publikum, das Wawrinka zum Sieg schreien wollte – eine äusserst starke Leistung. Nichts deutete darauf hin, dass Popyrin vor dem Olympiaturnier auf Sand sieben Spiele hintereinander verloren hatte.

Mit dem Aus von Wawrinka ist der letzte Schweizer Vertreter am olympischen Tennisturnier ausgeschieden. Viktorija Golubic war bereits in der 1. Runde an der Weltnummer 6 Jessica Pegula gescheitert. In den Doppel-Disziplinen ist kein Schweizer Team am Start. (nih/sda)